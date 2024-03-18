Şiddet kurbanı kadınlar anısına fidan

CTP Kadın Örgütü, şiddet nedeniyle hayatlarını kaybeden kadınlar anısına "Fidan Dikimi" etkinliği düzenledi

CTP Kadın Örgütü Lefkoşa ve Girne ilçeleri, şiddete maruz kalarak hayatlarını kaybeden kadınlar anısına önceki gün "Umudu Yeşertmek Fidan Dikimi" etkinliği düzenledi.CTP Kadın Örgütünün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü “Özgürlük İrademizde” programı Girne’de gerçekleşen, anı fidanlığının açılışıyla tamamlandı.Konuşmalarla başlayan etkinlikte, hayatlarını kaybeden kadınların isimlerinin okundu, fidan dikimi yapıldı. Öldürülen kadınların isimlerinin yer aldığı plakaların fidanlara çakılmasıyla etkinlik son buldu.CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya etkinlikteki konuşmasında son dönemlerde artan şiddet olaylarına karşı mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceğini söyleyen Derya, "Dört koldan şiddete karşı mücadele veriyoruz" dedi.Şiddetin temelinde baskı ve denetim olduğunu vurgulayan Derya, medyada sıkça yer alan alkol, işsizlik veya öfke gibi mizansenlerle açıklanan şiddet bahanelerinin “kabul edilemez” olduğunu belirtti.Ülke genelinde kadınların yaşadığı şiddetin ciddiyetine ve yaygınlığına dikkat çeken Derya, "Şiddet kültürü, kendini güçlü görenin güçsüz gördüğü üzerinde iktidar kurmak için devreye sokulan bir kültürdür. Bu yetişkinden çocuğa, insandan hayvana, erkekten kadına yönelebiliyor" ifadelerini kullandı.Kadın cinayetlerinin politik olduğunu ve siyasi kararlarla etkilendiğini söyleyen Derya, "Kadınların insan haysiyetine yaraşır bir yaşam hakkı olduğunu söylemekten vazgeçmeyeceğiz" dedi.Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul da etkinlikte yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için toplumun daha fazla çaba göstermesi gerektiğini söyledi.Şenkul, ülkede bugüne kadar görev yapan iki kadın belediye başkanından birinin cinayete kurban gittiğine dikkat çektiği konuşmasında, toplumun şiddete karşı sesini yükseltmesi gerektiğini ve bu mücadelenin sadece kadınların mücadelesi olmadığını belirtti.