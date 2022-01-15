Sizin Dünyanız: Zehra Büyükoğlu

Bugünkü konuğum yaşam enerjisi, savaşçı ruhu, doğaya olan tutkusuyla bir nefretten azade bir kişilik... Muhasebe Müdürü Zehra Büyükoğlu...

Savaşçı.Kadın polis olmak hayalimdi.Zamanımı verimli işlere harcamak.Adaletsiz davranış.Yok.Gerçekleşmesi çok uzak gibi görünen şeyin gerçek olması benim en büyük sevincim.Doğa yürüyüşlerine başladığım zaman.Mustafa Gökçeoğlu’nun Kıbrıs Türk Ağızları Sözlüğü.Türüne bakmaksızın dinleyebileceğim her müzikten keyif alırım.Kulüp.Nergis Çiçeği.Atmaya kıyamadığım çok sevdiğim ama bana olmayan eski kot pantolonum.Nergis.Başkasının kullandığı bir araçta seyahat ederken yaşadığım tedirginlikten kurtulmak isterdim.İçimde hiç kimseyle ilgili nefret barındırmamak.Lüks ev.Türk Kahvesi.Molohiya.Bütün çocuklarının sağlıklı ve mutlu olduğu bir dünya.Sevgi dolu bir bakıştır.Atatürk.Yerler.... Çünkü dünyayı gezebildiğim kadar gezmek isterim.Ayak sağlığım izin verdikçe doğada yürümeye devam etmek.Hayat kısa ve bu kısa hayatın içinde pandemi dönemi diye birde dönem mevcutmuş bunu da öğrendik ve bu dönem bizi evlere kapatsa da bize öğrettiği şey doğal dengeyi bozacak hareketlerden uzak durma gerektiğidir... Doğada olup doğaya zarar vermeden yaşamak...