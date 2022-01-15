Sizin Dünyanız: Zehra Büyükoğlu

KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Savaşçı.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Kadın polis olmak hayalimdi.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Zamanımı verimli işlere harcamak.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Adaletsiz davranış.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Yok.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Gerçekleşmesi çok uzak gibi görünen şeyin gerçek olması benim en büyük sevincim.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Doğa yürüyüşlerine başladığım zaman.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Mustafa Gökçeoğlu’nun Kıbrıs Türk Ağızları Sözlüğü.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Türüne bakmaksızın dinleyebileceğim her müzikten keyif alırım.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Kulüp.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Nergis Çiçeği.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Atmaya kıyamadığım çok sevdiğim ama bana olmayan eski kot pantolonum.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Nergis.
KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Başkasının kullandığı bir araçta seyahat ederken yaşadığım tedirginlikten kurtulmak isterdim.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
İçimde hiç kimseyle ilgili nefret barındırmamak.
OLMASA DA OLUR...
Lüks ev.
OLMAZSA OLMAZ...
Türk Kahvesi.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Molohiya.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Bütün çocuklarının sağlıklı ve mutlu olduğu bir dünya.
AŞK BENİM İÇİN...
Sevgi dolu bir bakıştır.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Atatürk.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Yerler.... Çünkü dünyayı gezebildiğim kadar gezmek isterim.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Ayak sağlığım izin verdikçe doğada yürümeye devam etmek.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Hayat kısa ve bu kısa hayatın içinde pandemi dönemi diye birde dönem mevcutmuş bunu da öğrendik ve bu dönem bizi evlere kapatsa da bize öğrettiği şey doğal dengeyi bozacak hareketlerden uzak durma gerektiğidir... Doğada olup doğaya zarar vermeden yaşamak...
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