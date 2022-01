Bu elbiseler 137 bin dolar ama giyilemiyor

Son dönemde oldukça popüler hala gelen NFT'ler ilk kez moda dünyasıyla güçlerini birleştirdiğini duyurdu. Efsane İspanyol tasarımcı Paco Rabanne'nin 60'lardan ilham alan bir koleksiyonu ilk kez NFT olarak satışa çıkacak. Elbiselerin fiyatları ise 3 bin dolardan 137 bin dolara kadar yükseliyor





İngiltere merkezli üst düzey mağazalar zinciri Selfridges, efsanevi İspanyol tasarımcı Paco Rabanne’nin koleksiyonunda bazı elbiseleri NFT olarak satan ilk mağaza olmaya hazırlanıyor.

Yalnızca dijital olarak satışa çıkarılacak elbiseleri alan herkes onu bir kez bile giyemeyeceklerini öğrenince şaşırabilir.

Rabanne’nin 1960’ların ‘giyilmez’ koleksiyonundan ilham alarak geliştirilen bir düzine elbise, Selfridges’in amiral gemisi Oxford Circus mağazasındaki yeni bir serginin parçası olarak NFT olarak satışa çıkıyor.

Elbiselerin fiyatlarının 2 bin 750 dolar ile 137 bin dolar arasında değişiklik gösterdiği açıklandı.

Bu paraları gözden çıkaran müşterilere ise her kıyafet için dijital bir sahiplik sertifikası verileceği, ancak orijinal ürün verilmeyeceği belirtildi.

Bunun yerine, elbiseler, kendi avatarlarını giydirmek için NFT’yi kullanabilecekleri dijital bir dünya olan ‘Metaverse’de gardıroplarına eklenecek.

Rabanne’nin her bir ürününün, 28 Ocak’tan itibaren NFT olarak satışa çıkarılacağı açıklandı.

Selfridges yaptığı açıklamada, NFT’lerin ilk kez gezegenin herhangi bir yerindeki bir mağazadan satın alınabileceğini söyledi.

NFT NEDİR?

Değişebilen varlıklar olan dolar, hisse senedi, bitcoin veya altın külçelerinin aksine ‘değiştirilemez' NFT varlıklar her biri benzersiz ve biricik kalemleri ifade ediyor. Elinizdeki bitcoin ile başkasının elindeki bitcoin aynı değer anlamına geliyor. Değiştirilemez Tokenlar (NFT), fiziksel dünyadaki koleksiyon parçalarının dijital yansımalarıdır.

Ancak her bir bitcoinin farklı değerde olduğunu düşünün. O zaman bu artık bir birim olmaktan ve transfer aracı olmaktan çıkıyor. İşte NFT varlıkların durumu da bu. Aynı şeyden çok sayıda olabilmesine rağmen aralarından birinin orijinalliği ve sahipliğinin kesin olarak bilinebilmesi. NFT'ye örnek olarak dijital sanat eserleri, spor kartları, internetteki domain adı ve IP adresi olarak bulunan sanal arazi parçaları veya kriptopara birimi için kullanılan cüzdan adları verilebilir.

Değiştirilemez Tokenlar, sahip oldukları özellikler sebebiyle genellikle telif hakkı bulunan ürünler oluşturmak için tasarlanılıyor. Örneğin bir sanatçı, kendi sanat eserini değiştirilemez token olarak oluşturduğunda ürünün her satışında sanatçı kendisine pasif gelir oluşturmuş oluyor.