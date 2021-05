Sizin Dünyanız: Zahide Aliusta

Bugünkü konuğumuz pozit enerjisiyle, yaşama sevinciyle ve sınırsız hoşgörüsüyle cıvıl cıvıl genç bir kadın... Uzman Klinik Psikolok ve Çocuk Hakları Aktivisti Zahide Aliusta... İyi okumalar efendim..

Mutlu bir hayat yaşama çabası olan, gülümsemeyi seven biri.Mesleğimi seviyorum ama bitkilerle ve toprakla uğraşacağım belki peyzajla ilgili bir uzmanlığım olurdu.Mesleğim ve ailem.Duyarlı olunması gereken durumlara kayıtsız kalamıyorum, bazı durumlar vardır ki yaptığım o şey zaten öyle olmalıdır, normali odur, ama günümüzde takdir alınan bir hale dönüştü, bu en çok üzüldüğüm şeylerden biridir, insani değerler konusunda ciddi sorunlarımız olduğunu düşünüyorum.Gerçekten hiçbir pişmanlığım veya keşkem yoktur, yanlışlarım vardır, bazen tekrarlanan yanlışlarım, hepimiz insanız mükemmel olamayız, yaşanan her şey olması gerektiği için yaşanıyor, geçmişi değişemeyiz, bazen kendime kızdığım ve üzüldüğüm oluyor elbette ama bu bana gelecekte nasıl davranmam gerektiğini öğreten bir durum oluyor, benim için önemli olan yanlışlarımdan ders çıkarıp, öğrenmeye çalışmak, pişman olmak ve keşke demek hiçbir işe yaramıyor, böylece üzüntüm veya öfkem daha az ve yapıcı hale dönüşüyor.Hayatımda sevdiğim değerli insanların olması ve şükretmeyi başarabilmiş olmak.İki şeyin hayatımı ve bakış açımı çok değiştirdiğine inanıyorum biri annem yerine koyduğum anneannemi kaybetmek diğeri de anne olmak, bunlar benim büyümemi, olgunlaşmamı ve hayata daha farklı bakmamı sağladı.Cevabı dönem dönem değişen bir soru bu ama beni son dönemde en çok etkileyen iki kitap; biri “Boş Ayna” (yazarı; Dr. Karyl McBride ) narsisizm hakkında hayatıma dokunan ve bana iyi gelen bir kitap. Diğeri ise Mark Twain’den “İnsan Nedir” adlı kitap, bu kitabı okumayan birine anlatmak çok zor ama içerisinde bulunduğum bazı süreçlerle ilgili beni derinden etkileyen bir kitap oldu....Bir yanım rock müziksiz yapamazken öteki yanım ise akustik tarzda özellikle de slow-pop olmadan yapamıyor, yeni dönem akustik pop şarkıları takip etsem de 90’ların yeri bambaşka, ömrümün sonuna kadar sadece 90’lar pop ve rock dinleyebilirim.En son “Kovan” isimli filmi izledim.TerlikUzun zamandır dolabımda gereksiz bir şey yok, kullanmadığım şeyleri veriyorum.Kitap ve kupa bardakKendimle çok uğraşan biriyim, önce fark edip üzerinde düşünüp yukarıda belirttiğim gibi tekrar tekrar ayni şeyi yapıp, bir süreç sonrasında değiştirmeyi başarıyorum, şuanda kendimle ilgili rahatsız olduğum belirgin bir şey yok ama bu soru yıllar önce gelseydi değişmek istediğim şeyler vardı, artık değişti, yine de gelecek zamanda tekrar kendimle ilgili değişmek istediğim şey olmayacak anlamına gelmiyor.Pozitif düşünen biriyim, daha küçük yaşlardayken ucu kaçan Pollyanna derecesinde bir optimizimdi bu, yaşla ve tecrübe ile daha realistik olan bir pozitif bakış açısına evrilebildi.Televizyon ve negatif insanlarTüm sevdiklerim, özellikle de oğlum ve eşim.En sevdiğim yemek olduğu için yalancı dolma (asma yaprağından)Çocukların adil ve eşit şartlarda büyüdüğü ve tüm haklarına ulaşabildiği, doğaya, hayvanlara, tüm insanlara herkes tarafından saygı duyulan ve her ülkede barışın olduğu bir dünya.Yaşam kaynağı, severek yaptığım ve beni motive eden her şey.Kimseyi çok fazla idealize etmeyi sevmiyorum ama bariz bir şekilde karakteri, duruşu ve yaptıklarıyla hayatı ders niteliğinde olan insanlara hayranım. İlk aklıma gelen Türkan Saylan, onunla tanışmayı birlikte çalışmayı çok isterdim, birçok insan gibi Atatürk ile de tanışmayı çok isterdim.İtaylaToplumsal bazı sorunlarla ilgili kalıcı çözümlerde katkımın olmasını çok istiyorum, bir de dünyayı gezmeyi çok istiyorum.Hayata mükemmel ve kusursuz bir yaşam için gelmedik her şey bir bütün olarak güzeldir, mutsuzluklar da mutluluklar da hayata dair, önemli olan bakış açımız ve olayları nasıl algıladığımızdır, asla pes etmeyin, önce kendinizi sevmeyi öğrenin başkaları sizi zaten sevecektir, ve vicdanen rahat olacağınız şeylerle meşgul olun bu size huzurlu hissettirecektir. Okuyan ve burada bana yer veren herkese çok teşekkür ederim.