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Acil A+ kan aranıyor

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Acil A+ kan aranıyor
Yakın Doğu Hastanesinede yatmakta olan MÜYESER KURUMLU için ACİL A + kana ihtiyaç vardır.
Kan vermek isteyenlerin Yakın Doğu Hastanesi Kan Merkezine başvrumları rica olunur.
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