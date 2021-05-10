Acil A+ kan aranıyor

Yakın Doğu Hastanesinede yatmakta olan MÜYESER KURUMLU için ACİL A + kana ihtiyaç vardır.
Kan vermek isteyenlerin Yakın Doğu Hastanesi Kan Merkezine başvrumları rica olunur.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.