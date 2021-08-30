Sizin Dünyanız: Yiğitcan Hekimoğlu

Bugünkü konuğum çok özel bir beyfendi. Hırsıyla, azmiyle, pozitif yapısıyla büyük başarılara imza atmış ve çıtayı hep daha yükseklere koymayı kendine ilge edinmiş başarılı bir sporcu. Avrupa Sampiyonasinda 4x100 yarisinda gümüş madalya alarak Avrupa 2. olmuş başarılı atlet Yiğitcan Hekimoğlu



KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…

Hırslı.



ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...

Yine sporla ilgili bir meslek olurdu.



BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...

Gelecek.



KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...

Ön yargı.



EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...

Daha önce keşfedilmemek.



EN BÜYÜK SEVİNCİM.

İnsanların gururu olmak.



HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...

Atletizm.



BAŞUCUMDAKİ KİTAP...

Kafaya Takmama Sanatı



EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...

Müzik evrenseldir o yüzden her türlü müziği severek dinliyorum.



EN SON İZLEDİĞİM FİLM...

Aşk tesadüfleri sever.



KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...

Saat.



DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...

Hiçbir şey.



BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...

Düşünülerek alınmış olması yeterli.



KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...

Öfkem.



KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...

Negatif durumları pozitife çevirmem.



OLMASA DA OLUR...

Negatif insanlar.



OLMAZSA OLMAZ...

Aile



EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...

Ballı hardallı tavuk.



HAYALİMDEKİ DÜNYA...

Özgür olmak.



AŞK BENİM İÇİN...

Tutku.



ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...

Mustafa Kemal ATATÜRK.



GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...

İtalya.



MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...

Dünya Gezisi.



SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...

Yaşayın, sevin, gülün.





Hırslı.Yine sporla ilgili bir meslek olurdu.Gelecek.Ön yargı.Daha önce keşfedilmemek.İnsanların gururu olmak.Atletizm.Kafaya Takmama SanatıMüzik evrenseldir o yüzden her türlü müziği severek dinliyorum.Aşk tesadüfleri sever.Saat.Hiçbir şey.Düşünülerek alınmış olması yeterli.Öfkem.Negatif durumları pozitife çevirmem.Negatif insanlar.AileBallı hardallı tavuk.Özgür olmak.Tutku.Mustafa Kemal ATATÜRK.İtalya.Dünya Gezisi.Yaşayın, sevin, gülün.