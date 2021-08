9.Uluslararası Karikatür Yarışması Albümü Çıktı

Girne Belediyesi ve Kıbrıs Tür Karikatürcüler Derneği’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Uluslararası Karikatür Yarışmasının, 9.Uluslararası Karikatür Yarışması Albümü 240 sayfa olarak bizlere ulaştı. Tümü renkli olarak basılan bu özel kitapta günden güne yok olan çevremiz, zeytinlerimiz vb. konularda muhteşem çizimler var. Sanatçıların yüreğine sağlık derken bu tip etkinliklere gönül verenlere çok teşekkür ederiz. Ali Nesim hocanın dediği gibi:“Ağaç yoksulu olmak sevgi yoksulu olmaktır,Ağaç yoksulu olmak güzellik yoksulu olmaktır,Ağaç yoksulu olmak “insanlık yoksulu “ olmaktır.Ancak onlar bu gerçeği bir türlü anlayamadılar”.Birinci SeslenişBen bir zeytin ağacı!Dağ başında... ovalarda... tarlalarda...Yaşam dolu, sevgi dolu, umut dolu.Mis kokulugümüş yapraklıaltın yağlı.Ben bir zeytin ağacı:İnsan dostuKutsal bir ağaç!Peygamberlerin ağacı,Açları doyuran,Fakirleri zengin eden,Hastaları iyileştirenİnsan dostuKutsal bir ağaç!Nedendir bilinmez;İnsanlar çoğaldıkça bizler azaldık.Bizler azaldıkça insanlar çoğaldı.İnsanların evleri ...İnsanların yolları ...İnsanların yerleşim alanlarıÇoğaldıkça bizler azaldık.İnsanların makinaları geçerken üzerimizdenÇatırdayan dallarımız değilKemikleriydi bizleri eken, sulayan insanların!Yokolan doğaydı,Yokolan,- insanların emekleriydi,- insanların anılarıydı,- insanların servetleriydi,- insanların nimetleriydi.Soruyoruz:N’oldu bize sahip çıkan insanlara?N’oldu sevenlerimize?Ne oldu babalarınıza... dedelerinize?Biliniz ki!Sevenleriniz oldukça yücelirsiniz ey insanlarSevenleriniz oldukça zengin olursunuz.Unutmayın:Sevenleriniz oldukça mutlu olursunuz.Kendimize yuva yapalım derkenYuvamızı yıktılarSoyumuzu kuruttular,“Daha çok, daha çok kazanalım” derkenYoksullaştılar... yoksullaştılar... yoksullaştılar.“Ağaç yoksulu olmak sevgi yoksulu olmaktır,Ağaç yoksulu olmak güzellik yoksulu olmaktır,Ağaç yoksulu olmak “insanlık yoksulu “ olmaktır.Ancak onlar bu gerçeği bir türlü anlayamadılar”.İkinci SeslenişBen bir zeytin ağacıDağ başında... ovalarda... tarlalarda...Yaşam dolu, sevgi dolu, umut dolu.Mis kokuluGümüş yapraklıAltın yağlı.Ben bir zeytin ağacı:İnsan dostuKutsal bir ağaç!Gül yerine koklanırdıBir zamanlar çiçeklerim.Bal arıları öperdiSabah güneşiyleÖbek öbek tomurcuklarımı.Yaz sıcağıyle büyüdükçeYeşil daneliZeytinlerim dallardaAnlatılmaz bir sevinç kaplardıKöy meydanını.Koltukları kabarmış köylülerSanki zeytinden takma bacaklarlaYürürlerdiGüpegündüz ortalıkta.Bir sevinç... bir sevinç!Bir coşku... bir coşku!Benim yüzümden.Hep benim yüzümden !Hani laf aramızda gurur da duymaz değildim.Ondördüne basmış kız gibiOlup biteni anlayamazdım daYine de fettanca sallardımGöğüs ve kalçalarımı.Ben, “Zeytin”,Ben bir zeytin ağacı,İnsan sevgisiyle büyüyenCan dostuCan ağacı.Üçüncü SeslenişBen, “Zeytin”,Ben bir zeytin ağacı.İnsan sevgisiyle büyüyenCan dostuCan ağacı.Onbin yıldır aranızdayımEy insanlar!Siz bana- ben size dost.İki sevgili...Bir aldımsa- bin verdim,İstemedim, hep verdim.Açlığa, susuzluğa yenilmedim.Yokluklara boyun eğmedim.Hep dik tutum başımı, direndim.Yukarılara baktım hep,Güneşe doğru yükselendim.Yükselendim, yükselendim...Gümüş renkli yapraklarım solmadı.Eğri büğrü gövdem ve dallarımKomşum çam ağaçlarını kıskanmadı.Haksızlıklar karşısında yıkılmadım,Bağırmadım, çağırmadım,Çiçekleri, gülleri kıskanmadım.Ben bir zeytin,Ben bir zeytin ağacıİnsan sevgisiyle büyüyenCan dostuCan ağacı.Açları doyurdum,Fukaraları zengin ettimÇalışanları sevindirdimBir aldımsa- bin verdim.Ben bir zeytin ağacıDağların, taşların süsü,İnsanların sevgilisiGenç kızların duvağı,Bereketin kaynağıBarışın habercisi!Doğanın süsüİnsan dostu “Zeytin ağacı”.Dördüncü SeslenişBen bir zeytin ağacıİnsan sevgisiyle büyüyen.Can dostu-can ağacı.Doğanın süsüİnsanların besin kaynağıPeygamberlerin ağacı,Barışın semboluKutsal bir ağaç.Aslında biz zeytinlerdağların ovaların boynu bükükMahzun ağaçlarıyız. Bizleralmak yerine hep vermeyi düşünürüz.İşte tek tesellimizdir bu.En büyük dostumuz insan.En büyük dayanağımız insan.En büyük güvencemiz yine insan!Biz onları sevdik her zamanOnlar da bizi sevdi:Dayanıştık hep, seviştikKoklaştık yaşlılarla, gençlerle, çocuklarla.İnsan gibi dostu oldukçabaşını eğmez zeytin ağacı.Meydan okur rüzgara, fırtınaya...Meydan okur kuraklığa, susuzluğa.‘Kol kırılır yen içinde kalır’ derler ya. İşte öylehep dost kaldık insanla iyi günde kötü günde.Yol aldık uygarlıkların izindenBin yıllara doğru birlikte.Ben bir zeytin ağacıGüçlü, mağrur. Daima başı dik sevenlerimin,dostlarımın, insanların arasında.Hiç unutmamBirgün bir dede getirmiştiTorununu zeytin tarlasına. Beni, tarlanınen büyük ağacını göstererek demişti ki:“Ben senin kadar idim babambu ağacı diktiğinde.Şimdi, o kocaman oldu bak!Kızlarım, oğullarım, torunlarım-baban ve sen-bu ağaçla büyüdü.bu ağaçlardan beslendi.Zeytinlerinin yeşilinden çakistes,Siyahından sele zeytini yaptık.Yağ çıkardık değirmende oluk oluk!Sen değirmen nedir bilir misin çocuğum?Yağ nasıl çıkarılır zeytinlerdenBilir misin?Yarın sana onu da anlatacağım,Beraber değirmene gideceğiz, yarın.”İşte böyle demişti dede torununaBaşı dik, hem de gururlu!Kendimize pay çıkarmıştık bizler deİnsan dostu olmaktan gurur duyan zeytinler!Söz vermişti ihtiyar torununa...Gelecekti tekrar zeytin tarlasınaanlatacaktı.Anlatacaktı torununa zeytinlerin öyküsünü,Efsanelerini...Anlatacaktı torununa herbirinin hikâyesini.Ben bir zeytin ağacı;Özgür ve mutludağlarda, ovalarda,dostlarım insanların arasında...Anımsıyorum yıllar... yıllar önce...Dağ başında yabani bir ağaç olarak gelmişim dünyaya.Zar zor bir yer bularak kendimeBüyümeye çalıştım çalıların,azganların arasında.Üçbeş yıl içinde-şöyle “bir boy” kadar olmuştuk ki...Birgün;Bir adam geldi aşağı köydenÖzenle söktü beni, budadı...Ve diğerleriyle birlikte yükledi eşeğine.Buraya tarlasına getirdi. Açtığıçukurlara ekti, birer birer. Her gün eşeğineyüklediği su tenekeleriyle suladı, gübreledi.Bir yıl sonra da... aşıladı bizleri.Baktı. Gözbebeği gibi korudu, sakındı.Şahidimdir Tanrı,Şahidimdir dağlar, taşlar, ağaçlar...Çocuklarından ayırmadı. Fidancıklarını,Çocuklarından ayrı komadı.