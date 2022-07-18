Sizin Dünyanız: Sevda Bakankuş

Bugün çok sıra dışı bir konuğum var... Enerjisini ve birikimini paylaşmaktan gocunmayan, yenilikleri deneyimlemekten ve keşfetmekten korkmayan bir seyyah... Quantum Ve Hologram Eğitmeni Sevda Bakankuş

Hazırlayan: Erçin SELASİYE

Tipik yay burcu... Meraklı, özgür, seyyah, yeniliğe açık, zeki, duygusal, anı öfkelenen, affetmeye meyilli, bir çocuk kadar saf, bilge gibi dolu, iyi bir anne... Dünyanın tamamı benim diyenlerdenim. Tek kelime... İflah olmaz sevgi arsızıyım.Moda tekstil distribütörlüğünü devam ederdim.Ülkenin gidişatı, sömürü düzeni, toplumsal eşitsizlik, çocuk ve hayvan istismarları ve füzyon tekniği, enerji, quantum, dolanıklık deneyleriYalan ve aptal yerine konmak... Değersizlik duygusu.Uzun zamandır tanıdığım ve güvendiğim bir arkadaşımın maddi manevi ihanetine uğramak ve onun karakterini anlayamamış olmak hayattaki en büyük pişmanlığım.Kızlarımı kucağıma aldığım günEvliliğim... Muhteşem bir aile .. Sipahioğlu ailesinin sevilen gelini olmak.Hamingway - Çanlar Kimin İçin Çalıyor… Montaigne – Denemeler… Kavgam... Büyük Nutuk.Senfonik Rock... Malmsteen – Eric Clapton… Marc Knopfler – Slash Dc Aschbach, Angus Young gibi solo performanslara bayılırım.Film izlemeyi sevmem… Kısa replikler OkParfüm Ester Lauder Beutiful ve Gözlük Emporio ArmaniAldığım kullanmadığım çantalarım ayakkabılarım.Konser bileti.Aşırı verici olmak özellikle para ve eşyalarımı... Kime ne hediye versem diye Noel Baba gibi geziyorum.Hayatın içindeki tüm kötülüklere rağmen kendim kalabilmem.Büyük lüks evim pahalı arabam pırlantalarım.Kızlarım, çayım, meyvem.Ekşili patlıcan, yanya köftesi, mantı.Şuan her şeye rağmen hayalimdeki dünyanın içindeyim.Hayatın anlamı yaşam enerjisi.Elon Musk ve Tanrı.Butan Eyaleti.Büyük gemi turu... Güney Amerika.Hikayemde bana verilen tüm rolleri sevdim... Ufak tefek senaryo hataları hariç…