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Sizin Dünyanız: Sevda Bakankuş

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Bugün çok sıra dışı bir konuğum var... Enerjisini ve birikimini paylaşmaktan gocunmayan, yenilikleri deneyimlemekten ve keşfetmekten korkmayan bir seyyah... Quantum Ve Hologram Eğitmeni Sevda Bakankuş

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Sizin Dünyanız: Sevda Bakankuş
Hazırlayan: Erçin SELASİYE
 
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Tipik yay burcu... Meraklı, özgür, seyyah, yeniliğe açık, zeki, duygusal, anı öfkelenen, affetmeye meyilli, bir çocuk kadar saf, bilge gibi dolu, iyi bir anne... Dünyanın tamamı benim diyenlerdenim. Tek kelime... İflah olmaz sevgi arsızıyım.
 
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Moda tekstil distribütörlüğünü devam ederdim.
 
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Ülkenin gidişatı, sömürü düzeni, toplumsal eşitsizlik, çocuk ve hayvan istismarları ve füzyon tekniği, enerji, quantum, dolanıklık deneyleri
 
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Yalan ve aptal yerine konmak... Değersizlik duygusu.


 
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Uzun zamandır tanıdığım ve güvendiğim bir arkadaşımın maddi manevi ihanetine uğramak ve onun karakterini anlayamamış olmak hayattaki en büyük pişmanlığım.
 
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Kızlarımı kucağıma aldığım gün
 
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Evliliğim... Muhteşem bir aile .. Sipahioğlu ailesinin sevilen gelini olmak.
 
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Hamingway - Çanlar Kimin İçin Çalıyor… Montaigne – Denemeler… Kavgam... Büyük Nutuk.


 
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK... 
Senfonik Rock... Malmsteen – Eric Clapton… Marc Knopfler – Slash Dc Aschbach, Angus Young gibi solo performanslara bayılırım.
 
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Film izlemeyi sevmem… Kısa replikler Ok
 
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY... 
Parfüm Ester Lauder Beutiful ve Gözlük Emporio Armani
 
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY... 
Aldığım kullanmadığım çantalarım ayakkabılarım.


 
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Konser bileti.
 
KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Aşırı verici olmak özellikle para ve eşyalarımı... Kime ne hediye versem diye Noel Baba gibi geziyorum.
 
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Hayatın içindeki tüm kötülüklere rağmen kendim kalabilmem.
 
OLMASA DA OLUR...
Büyük lüks evim pahalı arabam pırlantalarım.


 
OLMAZSA OLMAZ...
Kızlarım, çayım, meyvem.
 
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Ekşili patlıcan, yanya köftesi, mantı.
 
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Şuan her şeye rağmen hayalimdeki dünyanın içindeyim.
 
AŞK BENİM İÇİN...
Hayatın anlamı yaşam enerjisi.


 
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Elon Musk ve Tanrı.
 
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Butan Eyaleti.
 
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Büyük gemi turu... Güney Amerika.
 
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Hikayemde bana verilen tüm rolleri sevdim... Ufak tefek senaryo hataları hariç…

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