Şoygu’dan ‘Ukrayna füzelerini vurun’ emri

24 Şubat’ta Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaş devam ederken Kremlin yönetiminden yeni bir açıklama yapıldı. Rusya Savunma Bakanlığı, Bakan Sergey Şoygu’nun Batı tarafından Ukrayna’ya sağlanan füze ve silahların vurulmasına öncelik verilmesi emrini verdiğini duyurdu

Ukrayna’ya başlatılan saldırılar sürerken, Rusya’dan yeni bir hamle geldi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Batı ülkeleri tarafından Ukrayna’ya gönderilen füze ve silahların vurulması emrini verdi.

Reuters’ın haberinde Şoygu, Rus tedarik hatlarını vurmak için Batı tarafından sağlanan silahların kullanılmasının ardından generallerine Ukrayna'nın uzun menzilli füze ve topçu silahlarını imha etmeye öncelik vermelerini emrettiği belirtildi.

Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta Ukrayna'nın işgali emrini vermesinden yaklaşık beş ay sonra, Rus kuvvetleri yoğunlukla Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde yer alırken halihazırda ülkenin yaklaşık beşte birini işgal ediyor.

Sergey Şoygu, Putin'in en yakın müttefiklerinden biri olarak tanınıyor.

Savunma bakanlığından yapılan açıklamada, Putin'in en yakın müttefiklerinden Şoygu’nun Ukrayna'da savaşan Vostok grubunu denetlediği belirtildi.



Bakanlık, Şoygu’nun "komutanlara düşmanın uzun menzilli füze ve topçu silahlarına öncelik verme talimatı verdiğini" söylerken, söz konusu silahların Rus kontrolündeki Donbas'taki yerleşim alanlarını bombalamak ve buğday tarlaları ile tahıl depolama silolarını kasten ateşe vermek için kullanıldığını belirtti.



Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri, Rusya'nın 24 Şubat'ta işgalinden bu yana Ukrayna'ya milyarlarca dolar değerinde silah sağlarken, Kiev yönetimi, son zamanlarda Batı tarafından tedarik edilen birkaç çoklu fırlatma roket sistemini kullanarak 30 Rus lojistik ve mühimmat merkezine bir dizi başarılı saldırı gerçekleştirdi.