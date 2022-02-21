Sizin Dünyanız: Sengül Kasap

KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
İşkolik ve hırslı.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Halkla İlişkiler Müdürü olmak isterdim.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Kahve piyasasını takip etmek.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Haksızlık.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Bu işe geç başlamak.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Dükkan sahibi olmak.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Eşim ile tanışmak.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Karanlığın Elli Tonu – E. L. James.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Hareketli müzikler.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Vezir Parmağı.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Eşofman takımı.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Her şeyi gerekli buluyorum.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Ne olursa fark etmez.
KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Sabırsızlığım.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Hoşgörü ve kin tutmamak.
OLMASA DA OLUR...
Etrafımdaki gereksizler olmasa da olur.
OLMAZSA OLMAZ...
Ailem olmazsa olmaz. Eşim ve 2 oğlum.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Kuru fasulye ve pilav.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Temiz ve kavgasız bir dünya… Ama nerdeeee….
AŞK BENİM İÇİN...
Aşk benim için gelip geçici bir heves.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Bir zamanlar dünyayı gezip belgesel yapan bir gazeteci vardı onunla tanışıp uzun uzadıya konuşmak isterdim.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Dünyanın her yeri.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
İşimi daha da büyütmek.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Dükkânımın adı “GAVEM” ve ben işe beş kuruş sermayem olmadan borçla başlayıp bu günlere getirdim... Kimseden yardım almadan, tırnaklarımla çalışarak tek başıma ayakta kaldım…
Taze kahve öğüttüğüm ayrıca kuruyemiş de sattığım GAVEM şimdi 4 yaşında… 4 senedir bu işin içindeyim ve hala daha çok çetin savaşlar veriyorum… En büyük destekçim eşim ve çocuklarım… Başka da hiç kimsem yok…
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