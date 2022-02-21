Sizin Dünyanız: Sengül Kasap

Bugünkü konuğum başarının ve azmin vücut bulmuş hali... İşkolik ve hırslı olduğu kadar duyarlı, duyarlı olduğu kadar sabırsız, sabırsız olduğu kadar ayakları yere basan başarılı ve güçlü bir kadın... Mağusa'nın kaliteli işletmelerinden GAVEM'in sahibi Sengül Kasap...

İşkolik ve hırslı.Halkla İlişkiler Müdürü olmak isterdim.Kahve piyasasını takip etmek.Haksızlık.Bu işe geç başlamak.Dükkan sahibi olmak.Eşim ile tanışmak.Karanlığın Elli Tonu – E. L. James.Hareketli müzikler.Vezir Parmağı.Eşofman takımı.Her şeyi gerekli buluyorum.Ne olursa fark etmez.Sabırsızlığım.Hoşgörü ve kin tutmamak.Etrafımdaki gereksizler olmasa da olur.Ailem olmazsa olmaz. Eşim ve 2 oğlum.Kuru fasulye ve pilav.Temiz ve kavgasız bir dünya… Ama nerdeeee….Aşk benim için gelip geçici bir heves.Bir zamanlar dünyayı gezip belgesel yapan bir gazeteci vardı onunla tanışıp uzun uzadıya konuşmak isterdim.Dünyanın her yeri.İşimi daha da büyütmek.Dükkânımın adı “GAVEM” ve ben işe beş kuruş sermayem olmadan borçla başlayıp bu günlere getirdim... Kimseden yardım almadan, tırnaklarımla çalışarak tek başıma ayakta kaldım…Taze kahve öğüttüğüm ayrıca kuruyemiş de sattığım GAVEM şimdi 4 yaşında… 4 senedir bu işin içindeyim ve hala daha çok çetin savaşlar veriyorum… En büyük destekçim eşim ve çocuklarım… Başka da hiç kimsem yok…