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Başıboş köpekler hayvancıyı perişan etti

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Başıboş köpekler hayvancıyı perişan etti

 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız, başıboş köpeklerin hayvancıları büyük zarara uğratmaya devam ettiğini belğirterek bu konudaki sitemlerini bizlerle paylaştılar.
Bize Geçitköy’den ulaşan hayvancı vatandaşlarımız gönderdikleri fotoğraflarla başıboş köpeklerin geçtiğimiz gün kendilerini ne kadar zarara uğrattıklarını gözler önüne sererek “11 tane başıboş köpek mandıramıza girerek 16 küçükbaş hayvanımızı telef ettiler. Bu hayvanların bazıları parçalanarak öldü. Bazıları ise ağır yaralandı” dediler.
Başıboş köpeklerin bir an önce toplatılması gerektiğini ifade eden vatandaşlarımız “Onların da bir canı var ama bu ekonomik koşullarda hayvanlarımızın köpekler tarafından parçalanmasıyla büyük zarara uğruyoruz. Bizim en az 30 bin TL’lik zararımız var. Bunları kim karşılayacak” diyerek isyan ettiler.
 
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