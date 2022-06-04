Sizin Dünyanız: Sebiha Todil

Bugünkü konuğum azmiyle tüm sorunlarının üstesinden gelen, ne istediğinden emin bir şekilde yolunda yürümekten korkmayan, sıfırdan başlayarak kendi işinin patronu olan mücadeleci bir kadın... Sebiha Todil...

Hazırlayan: Erçin SELASİYE

Kesinlikle azimli derdim. Kafama koyduğumu ne olursa olsun başarıyorum.Şu an evimde börek yapıp satıyorum. Yıllardır desteklerini esirgememiş müşterilerim var. İmkanlarım dahilinde yapabileceğim en iyi iş bu.İşim.Haksızlık. Bana yada yakınlarıma yapılan her türlü haksızlığa tahammülüm yok.Okuyamamış olmak hayattaki en büyük pişmanlığım. Hayatım boyunca bu pişmanlıkla yaşadım o yüzden de oğullarımın iyi birer eğitim almaları için hep mücadele ettim. Çok şükür ki onlar da beni yanıltmadı.Çocuklarım.Eşimden ayrılmak.Canan Tan – Piraye.Türk Sanat Müziği. Beni dinlendiriyor.Pek film izleyemiyorum, açıkçası televizyonla da aram pek iyi değil.Ayakkabı.Dolabımda da evimde de ihtiyacım olmayan, işime yaramayan yada kullanmadığım hiçbir şey bırakmam.Hediyenin boyutu yada değeri önemli değil. Önemli olan düşünülmek. Ama beni en mutlu eden hediye nedir diye sorarsanız kesinlikle çocuklarımın başarısı derim.Takıntılarım. Abartılı derecede olmasa da mevcut takıntılarım beni sinir ediyor :).Özgüvenim.Yalancı, üç kağıtçı ve çıkarcı insanlar.Spor. Spor benim için bir yaşam biçimi. Yıllardır düzenli olarak koşuyorum. Bu hem beni dinlendiriyor hem de kafamı boşaltmamı sağlıyor....Dolma.Huzurla uyuduğum, huzurla uyandığım ve huzurla yaşadığım bir dünya en büyük hayalim.Benim için aşk göreceli bir duygu… Bana göre evlada duyulan şey aşktır, yaradana duyulan şey aşktır… Gerisi güven ve saygıdır…Zeki Müren.Paris’i görmeyi çok isterdim.Balkan Turu.Yıllar boyunca şikayet etmeden hep çalıştım… Evlatlarımın iyi ve başarılı insanlar olması için mücadele ettim… Başardıklarım da oldu başaramadıklarım da ama bildiğim bişey varsa kalbin temizse mutlaka karşına yeni yollar hep çıkar.