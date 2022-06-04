Sizin Dünyanız: Sebiha Todil

Bugünkü konuğum azmiyle tüm sorunlarının üstesinden gelen, ne istediğinden emin bir şekilde yolunda yürümekten korkmayan, sıfırdan başlayarak kendi işinin patronu olan mücadeleci bir kadın... Sebiha Todil...
Hazırlayan: Erçin SELASİYE
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Kesinlikle azimli derdim. Kafama koyduğumu ne olursa olsun başarıyorum.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Şu an evimde börek yapıp satıyorum. Yıllardır desteklerini esirgememiş müşterilerim var. İmkanlarım dahilinde yapabileceğim en iyi iş bu.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
İşim.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Haksızlık. Bana yada yakınlarıma yapılan her türlü haksızlığa tahammülüm yok.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Okuyamamış olmak hayattaki en büyük pişmanlığım. Hayatım boyunca bu pişmanlıkla yaşadım o yüzden de oğullarımın iyi birer eğitim almaları için hep mücadele ettim. Çok şükür ki onlar da beni yanıltmadı.
EN BÜYÜK SEVİNCİM…
Çocuklarım.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Eşimden ayrılmak.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Canan Tan – Piraye.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Türk Sanat Müziği. Beni dinlendiriyor.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Pek film izleyemiyorum, açıkçası televizyonla da aram pek iyi değil.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Ayakkabı.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Dolabımda da evimde de ihtiyacım olmayan, işime yaramayan yada kullanmadığım hiçbir şey bırakmam.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Hediyenin boyutu yada değeri önemli değil. Önemli olan düşünülmek. Ama beni en mutlu eden hediye nedir diye sorarsanız kesinlikle çocuklarımın başarısı derim.
KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Takıntılarım. Abartılı derecede olmasa da mevcut takıntılarım beni sinir ediyor :).
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Özgüvenim.
OLMASA DA OLUR...
Yalancı, üç kağıtçı ve çıkarcı insanlar.
OLMAZSA OLMAZ...
Spor. Spor benim için bir yaşam biçimi. Yıllardır düzenli olarak koşuyorum. Bu hem beni dinlendiriyor hem de kafamı boşaltmamı sağlıyor.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Dolma.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Huzurla uyuduğum, huzurla uyandığım ve huzurla yaşadığım bir dünya en büyük hayalim.
AŞK BENİM İÇİN...
Benim için aşk göreceli bir duygu… Bana göre evlada duyulan şey aşktır, yaradana duyulan şey aşktır… Gerisi güven ve saygıdır…
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Zeki Müren.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Paris’i görmeyi çok isterdim.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Balkan Turu.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Yıllar boyunca şikayet etmeden hep çalıştım… Evlatlarımın iyi ve başarılı insanlar olması için mücadele ettim… Başardıklarım da oldu başaramadıklarım da ama bildiğim bişey varsa kalbin temizse mutlaka karşına yeni yollar hep çıkar.