New York'ta yarı otomatik silah edinme yaşı 21'e yükseltildi

ABD'de son dönemde artan kitlesel silahlı saldırıların ardından ilk adım atıldı. New York'ta yarı otomatik tüfek satın alma yaşı 21'e yükseltildi.



Demokratların çoğunlukta olduğu eyalet yönetimi, yarı otomatik tüfek satın alma yaşının 18'den 21'e çıkarılmasını onaylarken ateşli silah ve kurşun geçirmez yelek gibi diğer askeri teçhizat satın alma kurallarını da sıkılaştırarak kitlesel silahlı saldırıları azaltmayı amaçlayan yasa paketine imza attı.



New York Valisi Kathy Hochul yaptığı yazılı açıklamada, "Artan silahlı saldırılar New Yorkluları güvende tutmak için daha güçlü yasaların gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. Bu kapsamlı paket açıkları kapatacak." ifadesine yer verdi.

Silah satın alma yaşını yükselten yasa, son günlerde Buffalo (New York), Uvalde (Teksas) ve Tulsa'daki (Oklahoma) kitlesel silahlı saldırıların ardı ardına yaşanması sonrasında geldi.ABD'de, 1968 tarihli Silah Kontrol Yasası uyarınca lisanslı satıcılar, uzun silahlar olarak adlandırılan pompalı tüfekler ve tüfekler ile mühimmatlarını 18, av tüfeği ve tüfek olmayan tüm ateşli silahlar ile mühimmatlarını ise 21 yaş ve üzeri kişilere satabiliyor.Lisanssız satıcılardan pompalı ve uzun namlulu silah satın almak için ise asgari yaş sınırı bulunmuyor.