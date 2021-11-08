Sizin Dünyanız: Remziye Seven

Hazırlayan: Erçin SELASİYEKENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Mükemmeliyetçi.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Yönetici olurdum.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Politika.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Haksızlık.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yani Ankara’da danışmanlık teklifi almıştım ve kabul etmedim işte bu benim en büyük pişmanlığım.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
İnsanların kalbinde güzel bir yer etmiş olmak.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Mesleğe başladığım dönem.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Zeynep Turan’ın 2021 Var Olmak.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Ruh halime göre değişiyor.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Yargı Dizisi
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Arazi
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Gereksiz şeye para vermem o yüzden de ihtiyacım olmayan hiçbirşey almam.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Güzel taşlı tespih veya takı.
KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Aceleciliğim.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Empati duygumun yüksek olması.
OLMASA DA OLUR...
İncik boncuk.
OLMAZSA OLMAZ...
Sağlık, para.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Birçok yemeği iyi yaparım.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Savaş, hırs, kibir, gibi şeylerden arınmış olan bir dünya.
AŞK BENİM İÇİN...
Yaşam kaynağı.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Maldivler.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Daha çok insan kalbine ulaşmak.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Hırs, kin ve nefretten uzak olmanız dileğiyle, sağlıkla kalın.
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…