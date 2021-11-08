Ölüme sürdü!

Lefkoşa’da Mercedes marka lüks aracıyla aşırı hızla seyreden Nijeryalı genç, fuar kavşağında takla attı. Kazada 36 yaşındaki Nijeryalı Odion Maureen Paulinus adlı kadın yaşamını yitirdi, üç kişi yaralandı. Kazanın ardından araç içindeki içki şişeleri ve çeşitli haplar dikkat çekti

Lefkoşa’da dün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında Nijerya uyruklu 36 yaşındaki Odion Maureen Paulinus adlı kadın yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Araç sürücüsü tutuklandı.Saat 02.00 sıralarında, Lefkoşa’da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde, PM 626 plakalı Mercedes marka lüks aracı aşırı süratli ve dikkatsiz bir şekilde Dr. Fazıl Küçük Caddesine doğru kullanan Lefkoşa’da sakin 28 yaşındaki Goodluck Osakpolor Ogbebor, virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yolun solundan çıkıp bordür taşlarına ardından kaldırıma çarpıp takla atarak tavanı üzerinde sürüklendi.Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Nijerya uyruklu 36 yaşındaki Odion Maureen Paulinus adlı kadın olay yerinde yaşamını yitirdi.Kazada yaralanan araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 26 yaşındaki Mıcheel Uyıose ve 26 yaşındaki Toyın Ogunfeyimi adlı iki kadın kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.Araç sürücüsü Goodluck Osakpolor Ogbebor ise tutuklandı. Ogbebor dün sabah mahkeme huzuruna çıkarıldı.Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Yusuf Türkkal olayla ilgili bulguları aktardı.Kazanın nasıl olduğunu anlatan Polis, taburcu olan araç sürücüsünün tutuklandığını ilk etapta yapmış olduğu beyanların araştırılacağı söyledi ve soruşturmanın selameti açısından zanlının ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Vedia B. Barkın zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.