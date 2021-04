Sizin Dünyanız: Özge Hulusiağa

Halkın Sesi Ailesi olarak "Halkın Dili" olmaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz geleceğimiz olan çocuklarımızın hayatına dokunan bir eğitimci Birikim Lefkoşa Preschool Direktörü Özge Hulusiağa... İyi okumalar efendim...

MükemmeliyetçiMutlaka yine “Eğitim” sektöründe olurdum.İşim işim işim...Sokak da yaşayan hayvanlar.Yok sanki.Başarılı işlerde payımın olması.2013 Yılı.Şu sıra, Eckhart Tolle A New Earth (Şiddetle önerilir)Özgün müzikten tutunda rock müziğine kadar hepsini dinlerim.Hmm, TV’nin kumandası nerde acaba. Sanırım en son “The Irıshman”ı izledim.3 farklı mutluluk biblosuHepsi çok gerekliKalpten alındığını hissettiğim anda ne olduğu çok önemli değil, o his yeter.İstediğim şey hemen o an olmalı, çok sabırsızım.Detaylı organizasyon yönümOlumsuz enerji veren, art niyetli insanlar.Birikim Pre SchoolAnnemin öğrencisiyim bu konuda. (yapım aşamasındayım bence ümit var)Tüm insanlığın ayırt etmeden değer gördüğü bir dünya olsun.Aşksız olmaz.Haluk Bilginer.Japonya / Çok çalışkan bir toplum, imreniyorum.Yaşam mücadelesi veren sokak hayvanları için daha refah yaşam alanları ile ilgili bir proje gerçekleştirmek ve kontrolsüz ürememeleri için çözüm üretmek.Güzel Ülkem de barış huzur mutluluk içinde yaşayalım. Bencil olmadan, toplumsal sorumluluklarımızı unutmadan.