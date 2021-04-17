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Sizin Dünyanız: Özge Hulusiağa

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Halkın Sesi Ailesi olarak "Halkın Dili" olmaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz geleceğimiz olan çocuklarımızın hayatına dokunan bir eğitimci Birikim Lefkoşa Preschool Direktörü Özge Hulusiağa... İyi okumalar efendim...

Sizin Dünyanız: Özge Hulusiağa
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KENDİMİ TEK KELİME İLE TAMAMLAYACAK OLSAM..
Mükemmeliyetçi

ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM..
Mutlaka yine “Eğitim” sektöründe olurdum.

BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN..
İşim işim işim

KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Sokak da yaşayan hayvanlar.

EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Yok sanki.

EN BÜYÜK SEVİNCİM…
Başarılı işlerde payımın olması.

HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI…
2013 Yılı.

BAŞUCUMDAKİ KİTAP…
Şu sıra, Eckhart Tolle A New Earth (Şiddetle önerilir)

EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK... 
Özgün müzikten tutunda rock müziğine kadar hepsini dinlerim.

EN SON İZLEDİĞİM FİLM…
Hmm, TV’nin kumandası nerde acaba.  Sanırım en son “The Irıshman”ı izledim.

KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY... 
3 farklı mutluluk biblosu

DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY... 
Hepsi çok gerekli

BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Kalpten alındığını hissettiğim anda ne olduğu çok önemli değil, o his yeter.

KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
İstediğim şey hemen o an olmalı, çok sabırsızım.


KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Detaylı organizasyon yönüm

OLMASA DA OLUR...
Olumsuz enerji veren, art niyetli insanlar.

OLMAZSA OLMAZ...
Birikim Pre School

EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Annemin öğrencisiyim bu konuda. (yapım aşamasındayım bence ümit var)

HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Tüm insanlığın ayırt etmeden değer gördüğü bir dünya olsun.

AŞK BENİM İÇİN...
Aşksız olmaz.

ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Haluk Bilginer.

GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Japonya / Çok çalışkan bir toplum, imreniyorum.

MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Yaşam mücadelesi veren sokak hayvanları için daha refah yaşam alanları ile ilgili bir proje gerçekleştirmek ve kontrolsüz ürememeleri için çözüm üretmek.

SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM…
Güzel Ülkem de barış huzur mutluluk içinde yaşayalım. Bencil olmadan, toplumsal sorumluluklarımızı unutmadan.
 
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