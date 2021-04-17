Audi yeni elektriklileriyle görücüye çıktı

Audi, elektrikli model gamını Q4 e-tron ve coupe formlu Q4 Sportback e-tron ile genişletiyor







Elektrikli otomobil dünyasına e-tron modeliyle giriş yapan, ardından da e-tron GT adını verdiği sportif elektriklisini piyasaya süren Audi, son olarak tanıttığı Q4 e-tron ile BEV gamını genişletmeye devam ediyor. Yeni elektriklisini iki farklı gövde tipiyle tanıtan marka, bu otomobili Volkswagen Grubu'nun elektrikli modellerine hayat veren MEB platformu üzerine geliştirmiş. Bu bakımdan Q4 e-tron ile coupe formlu bir tavana sahip olan Q4 Sportback e-tron'u Volkswagen ID.4'ün yakın akrabası olarak tanımlamak mümkün.

Audi Q4 e-tron modelleri markanın diğer elektriklileri gibi güncel Audi formunu fütüristik çizgilerle birleştiriyor. Yepyeni Matrix LED farlarla donatılan otomobillerde değişken gündüz farlarına yer verilmiş. Gündüz farlarının 4 farklı grafik sunduğu açıklanıyor.

Proporsiyonları ve kaslı çamurluklarıyla her iki model de son derece sportif görünse de, Q4 e-tron Sportback eğimli arka tasarımıyla daha dinamik bir duruşa sahip. Otomobillerin 4.59 metre uzunluk, 1.87 metre genişlik ve 2.76 metrelik dingil mesafesi değerleri aynı, ancak 1.61 metrelik yüksekliğe sahip olan Q4 e-tron Sportback, Q4 e-tron'dan yaklaşık 2 cm daha alçak. Tasarım ve yükseklikteki farklar araçların rüzgar sürtünme katsayılarını da etkilemiş. Q4 e-tron'un 0.28 Cd'lik değerine karşılık 0.26 Cd'lik değerle Sportback daha aerodinamik bir forma sahip.

Q4 e-tron modellerinin kabinlerinin son derece modern, fütüristik ve teknolojik olarak tanımlamak mümkün. 11,6 inçlik ebadıyla bir Audi modelinde görebileceğimiz en büyük multimedya ekranına sahip olan Q4 e-tron'da ayrıca 10,25 inçlik dijital gösterge ve artırılmış gerçeklik özelliği sunan head-up display bulunuyor. Havada asılıymış gibi duran vites konsolu ve formuyla bir bilim kurgu filminden fırlamış gibi görünen direksiyon simidi de fark yaratıyor.

Q4 e-tron, elektrikli motor sayısı, güç, batarya ve hızlanma değerlerinde farklılık gösteren üç versiyona sahip. "35 e-tron" olarak adlandırılan baz versiyon 52 kWh batarya paketine sahipken, "40 e-tron" ve "50 e-tron" versiyonlarında ise 77 kWh kapasiteli bataryalar bulunuyor. Dört tekerlekten çekişli Q4 50 e-tron'da iki elektrikli motora, arkadan itişli olan diğer iki versiyonda ise tek elektromotora görev verilmiş.

Gelelim güç, performans ve menzil değerlerine... Q4 35 e-tron, 170 beygir güç ve 310 Nm tork değerleri, 341 km'lik menzil (Sportback: 351 km) ve 9.0 saniyelik 0-100 km/s hızlanma süresi sunuyor. Bir üst basamakta yer alan ve tıpkı baz model gibi arkadan itişli aktarmaya sahip olan Q4 40 e-tron ise 204 bg güç, 310 Nm tork ve 8,5 saniyelik 0-100 km/s süresi sunuyor. Menzil ise daha yüksek batarya kapasitesi sayesinde 520 km'ye ulaşmış. En güçlü versiyon olan Q4 50 e-tron da aynı menzili sunuyor. Çift elektromotor sayesinde quattro özelliğine kavuşan 50 e-tron, 300 bg güç, 460 Nm tork ve 6,2 saniyelik 0-100 km/s süresi ile aynı zamanda en performanslı versiyon oluyor.

Q4 e-tron modelleri 125 kW’lık şarj desteği sunuyor. Bu da hızlı şarj istasyonlarında bataryaların 10 dakika gibi kısa bir sürede 130 km'lik WLTP menzili sunacak doluluğa ulaşabileceği anlamına geliyor.

