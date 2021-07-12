Sizin Dünyanız: Münevver Kaya Özünlü

Bugünkü konuğum pozitif olmayı ve hayata inat gülümseyebilmeyi kendine hayat felsefesi edinmiş hayat dolu bir bankacı. Münevver Kaya Özünlü

Positif / hayat dolu.Yirmi bir yıllık bankacıyım ama şu anda yaptığım işi yapmıyor olsaydım, sanırım çocukluk hayalim olan hostes olmayı tercih ederdim. İnsanlarla iç içe olmayı seviyorum, hep güler yüzlü ve enerjik olmayı seviyorum ve tabiki cesur olmayı da.Kitap okumak, şarkı söylemek, spor yapmak ve tabi ki aileme sevdiklerime zaman ayırmak.Haksız yere susmak.Aslında bu soruya bir cevabım yok çünkü yaptığım hiç bir şeyden pişmanlık duymadım. Yaşadım çünkü yaşamak zorundaydım veya yaptım çünkü hayat öyle getirdi (hayat dediğimiz bir sınav hepimiz için).Sevdiklerimin yanımda olması ve onları koruya bilmek.Oğlumun doğduğu gün. 19 Aralık 1997.Yeter ki müzik olsun.Awake / Gina Rodriguez 2021Yıldızın Altında / Jojo MoyesKıyafet.Gözden çıkartmayı alamadığım kıyafetlerim.Kitap.Aşırı iyi niyetliyim, açıkçası biraz daha ön yargılı olmak isterdim.Hayata inat gülümseye bilmek.Her şeyin fazlasıSevgi, Cesaret, Güven.Fırında et veya tavuk patates, makarna çeşitleri, mercimek pilavı, sebze yemekleri, cup kek, mozaik tatlısı, portakalı kek.Kin, nefret ve şiddetten uzak, barış içerisine yaşayabilmek.Doğaya daha duyarlı ve tüm canlıların sevilebilmesi.Mutlaka yaşanmalı, bazen kendinden daha çok vermen gerekse de, mutlu olarak veya acı çekerek yaşansa da, bazen sadece sen vermek zorunda kalsan da, sürekli inişler çıkışlar yaşasan da bu yolu yürümek güzel.Kişiliği, sade durusu ile bilinen yıllara rağmen ilk günkü gibi kadife sesi ile tanınan Erol Evgin.FransaŞarkı söylemekHayat ertelemeye gelmez bu gün varız yarın yokuz o yüzden sevgi, saygı birlik içerisinde yaşamayı bilmeliyiz. Hiç bir zaman keşke yapsaydım dememeli insan. Yaptım içim rahat sonuç ne isterse olsun demeli. Yaşam dediğimiz dönüşü olmayan bir yol. Bu yolda yürürken hayatımızı pişmanlıklara, zamanında yapmasaydım keşke düşüncesine yada şansa bırakmayalım. Özellikle bu son iki yılla yakın zamandır içinde bulunduğumuz pandemiden dolayı hayatı daha ciddiye almış olduğumuzu görüyorum bu nedenle herkese önce sağlık, birlik ve sevgi dileyerek noktayı koyuyorum.