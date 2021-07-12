Sizin Dünyanız: Münevver Kaya Özünlü

Bugünkü konuğum pozitif olmayı ve hayata inat gülümseyebilmeyi kendine hayat felsefesi edinmiş hayat dolu bir bankacı. Münevver Kaya Özünlü
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM ...
Positif / hayat dolu.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Yirmi bir yıllık bankacıyım ama şu anda yaptığım işi yapmıyor olsaydım, sanırım çocukluk hayalim olan hostes olmayı tercih ederdim. İnsanlarla iç içe olmayı seviyorum, hep güler yüzlü ve enerjik olmayı seviyorum ve tabiki cesur olmayı da.
BENİM GÜNDEMİ Mİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Kitap okumak, şarkı söylemek, spor yapmak ve tabi ki aileme sevdiklerime zaman ayırmak.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Haksız yere susmak.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM ...
Aslında bu soruya bir cevabım yok çünkü yaptığım hiç bir şeyden pişmanlık duymadım. Yaşadım çünkü yaşamak zorundaydım veya yaptım çünkü hayat öyle getirdi (hayat dediğimiz bir sınav hepimiz için).
EN BÜYÜK SEVİNCİM...
Sevdiklerimin yanımda olması ve onları koruya bilmek.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Oğlumun doğduğu gün. 19 Aralık 1997.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Yeter ki müzik olsun.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Awake / Gina Rodriguez 2021
BAŞUCUMDAKI KİTAP...
Yıldızın Altında / Jojo Moyes
KENDİM İÇİN ALDIĞIM EN SON ŞEY...
Kıyafet.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Gözden çıkartmayı alamadığım kıyafetlerim.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE…
Kitap.
KENDİNDE DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİN ŞEY...
Aşırı iyi niyetliyim, açıkçası biraz daha ön yargılı olmak isterdim.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Hayata inat gülümseye bilmek.
OLMASADA OLUR...
Her şeyin fazlası
OLMAZSA OLMAZ…
Sevgi, Cesaret, Güven.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Fırında et veya tavuk patates, makarna çeşitleri, mercimek pilavı, sebze yemekleri, cup kek, mozaik tatlısı, portakalı kek.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Kin, nefret ve şiddetten uzak, barış içerisine yaşayabilmek.
Doğaya daha duyarlı ve tüm canlıların sevilebilmesi.
AŞK BENİM İÇİN...
Mutlaka yaşanmalı, bazen kendinden daha çok vermen gerekse de, mutlu olarak veya acı çekerek yaşansa da, bazen sadece sen vermek zorunda kalsan da, sürekli inişler çıkışlar yaşasan da bu yolu yürümek güzel.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Kişiliği, sade durusu ile bilinen yıllara rağmen ilk günkü gibi kadife sesi ile tanınan Erol Evgin.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Fransa
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Şarkı söylemek
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Hayat ertelemeye gelmez bu gün varız yarın yokuz o yüzden sevgi, saygı birlik içerisinde yaşamayı bilmeliyiz. Hiç bir zaman keşke yapsaydım dememeli insan. Yaptım içim rahat sonuç ne isterse olsun demeli. Yaşam dediğimiz dönüşü olmayan bir yol. Bu yolda yürürken hayatımızı pişmanlıklara, zamanında yapmasaydım keşke düşüncesine yada şansa bırakmayalım. Özellikle bu son iki yılla yakın zamandır içinde bulunduğumuz pandemiden dolayı hayatı daha ciddiye almış olduğumuzu görüyorum bu nedenle herkese önce sağlık, birlik ve sevgi dileyerek noktayı koyuyorum.