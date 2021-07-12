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Rumların neden araçlarıyla kuzeye geçtiklerinin sebebi belli oluyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız uzun zaman sonra geçtiğimiz gün Güney Kıbrıs’ın Lefkoşa tarafına geçtiklerini belirterek burada karşılaştıkları bezı benzin istasyonlarındaki fiyatları görünce Rumların neden sürekli Kuzey’e geçtiklerini daha iyi anladıklarını ifade ettiler.

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Rumların neden araçlarıyla kuzeye geçtiklerinin sebebi belli oluyor
 
Vatandaşlarımız akaryakıt fiyatlarında Türk tarafının yüzde 50 daha ucuz olduğunu belirterek Türk tarafında kurşunsuz 98 benzinin litresi; 7.09 TL iken, Rum tarafında 13.819 Tl.  yani yüzde 51.307 daha ucuz olduğunu kaydettiler.
Türk tarafında eurodizelin 6.52 TL iken, Rum tarafında 12.993 TL olduğunu söyleyen vatandaşlarımız “yani kuzeyde Eurodizel yüzde 50.166 daha ucuz. Bunun sebebi ise TL’nin değer kaybıdır herhalde. Zira 1 Euro 10 TL” dediler.
Bu arada ülkemizdeki akaryakıt kalitesinin Güney’le kıyaslanması gerektiğini ifade eden vatandaşlarımız, bu kadar büyük fiyat farkının sadece TL’nin değer kaybına bağlı olmaması gerektiğini sözlerine eklediler.
 
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