Sizin Dünyanız: Mehtap Aykut Hız

Hazırlayan
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM
Erçin SELASİYE
Doğal.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Tiyatrocu veya Haber Spikeri.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Asbaşkanlık görevinde olduğumdan dolayı, Kıbrıs Türk Rehberler Birliği Yönetim Kurulu işleri.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Düzensiz bir durum varsa müdahale ederim. Bir de tabi ki yardım gerektiren konularda kayıtsız kalamam. Özellikle yaşlılar ve çocuklar söz konusu ise.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Büyük bir pişmanlık yaşamadım.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Kızlarımı kucağıma aldığım ilk gün, tarif edilemez bir sevinç.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Turist Rehberi eğitimlerini tamamlayıp, A sınıfı kokart almam. Bambaşka bir camiaya adım attığım o günden itibaren, rehberlik mesleğini büyük bir keyifle yapmaktayım
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Başucumda her zaman birkaç farklı kitap olur. Bunlardan biri Hikmet Afif Mapolar’ın Aslar kitabı.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Türkçe ve yabancı slow, R&B ve Country tarzı
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Zoraki Kral
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Pantolon
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
İçi kürklü dışı deri ceketim
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Beni düşünerek alınmış herhangi bir şey. Manevi değerini yansıtsın yeter.
KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Biraz daha kendime dönük olmak isterdim
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Yaptığım her işi tam yapmaya çalışırım. Uyumlu olup, probleme değil çözüme odaklanırım.
OLMASA DA OLUR...
Pahalı takılar, makyaj malzemeleri.
OLMAZSA OLMAZ...
Ailem, arkadaşlarım ve sağlığım.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Fırın makarnası.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Kimsenin kimseye zulmetmediği, silahların ve uyuşturucunun olmadığı bir dünya.
AŞK BENİM İÇİN...
İnsanı hayata bağlayan en güzel his.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Gülse Birsel veya Cem Yılmaz
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
İspanya
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Hiçbir zaman dilimine bağlı olmadan kendime özel rotalarda gezmek. Özellikle, İtalya’yı adım adım dolaşmak ve Afrika’da safariye çıkmak.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
İnsan önce kendisiyle barışık ve kendine dürüst olmalı. Karşılaşacağı tüm olumsuzluk ve sıkıntıları inançla ve sabırla aşıp, hayat şartlarını güzelleştirmeyi bilmeli. Kalbi sevgiyle dolu olanın yolu açık olur. Kalbinden ve akıl süzgecinden geçenler aynı ise ruhunda huzuru, yaşamında mutluluğu bulur. Sizi mutlu edeceğini bildiğiniz hiçbir şeyi ertelemeyin.