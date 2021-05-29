Sizin Dünyanız: Mehtap Aykut Hız

Bugünkü konuğum pozitif enerjisiyle, tertemiz kalbiyle ve seyyah ruhluyla en güzel anılara dokunan genç bir kadın. KITREB Asbaşkanı ve Turist Rehberi Mehtap Aykut Hız

Hazırlayan

Erçin SELASİYE

Doğal.Tiyatrocu veya Haber Spikeri.Asbaşkanlık görevinde olduğumdan dolayı, Kıbrıs Türk Rehberler Birliği Yönetim Kurulu işleri.Düzensiz bir durum varsa müdahale ederim. Bir de tabi ki yardım gerektiren konularda kayıtsız kalamam. Özellikle yaşlılar ve çocuklar söz konusu ise.Büyük bir pişmanlık yaşamadım.Kızlarımı kucağıma aldığım ilk gün, tarif edilemez bir sevinç.Turist Rehberi eğitimlerini tamamlayıp, A sınıfı kokart almam. Bambaşka bir camiaya adım attığım o günden itibaren, rehberlik mesleğini büyük bir keyifle yapmaktayımBaşucumda her zaman birkaç farklı kitap olur. Bunlardan biri Hikmet Afif Mapolar’ın Aslar kitabı.Türkçe ve yabancı slow, R&B ve Country tarzıZoraki KralPantolonİçi kürklü dışı deri ceketimBeni düşünerek alınmış herhangi bir şey. Manevi değerini yansıtsın yeter.Biraz daha kendime dönük olmak isterdimYaptığım her işi tam yapmaya çalışırım. Uyumlu olup, probleme değil çözüme odaklanırım.Pahalı takılar, makyaj malzemeleri.Ailem, arkadaşlarım ve sağlığım.Fırın makarnası.Kimsenin kimseye zulmetmediği, silahların ve uyuşturucunun olmadığı bir dünya.İnsanı hayata bağlayan en güzel his.Gülse Birsel veya Cem YılmazİspanyaHiçbir zaman dilimine bağlı olmadan kendime özel rotalarda gezmek. Özellikle, İtalya’yı adım adım dolaşmak ve Afrika’da safariye çıkmak.İnsan önce kendisiyle barışık ve kendine dürüst olmalı. Karşılaşacağı tüm olumsuzluk ve sıkıntıları inançla ve sabırla aşıp, hayat şartlarını güzelleştirmeyi bilmeli. Kalbi sevgiyle dolu olanın yolu açık olur. Kalbinden ve akıl süzgecinden geçenler aynı ise ruhunda huzuru, yaşamında mutluluğu bulur. Sizi mutlu edeceğini bildiğiniz hiçbir şeyi ertelemeyin.