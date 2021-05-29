Biraz Kafanızı Dağıtıp Stres Atmanızı Sağlayacak 11 Müthiş Mobil Uygulama

1. Infinity Loop

Rahatlatıcı uygulamalar arasında bulunan Infinity Loop, mantık becerilerinizi geliştirmenin eğlenceli bir yoludur. Oyunun amacı ekrandaki parçaları birleştirerek ilmek oluşturmaktır. Seviyeler arttıkça oyun zorlaşır ama eğlendirmeye ve

2. Candy Crush Saga

En çok oynanan oyunlar arasında bulunan Candy Crush Saga, oldukça basit ve eğlenceli bir uygulamadır. Oyunun amacı ekrandaki şekerlerin en az 3 tanesini sıraya dizerek satır ve sütunları temizlemektir. Ayrıca her yaştan kullanıcı için uygundur.

3. Happy Color

Rahatlatıcı uygulamalar arasında yer alan Happy Color, numaraya göre boyama oyunudur. Oyunun içinde boyanacak binlerce çeşit resim vardır. Yapmanız gereken tek şey numaraya göre boyayıp harika bir sonuç elde etmektir. Kafa dağıtmak için çok iyi bir yol, sizce de öyle değil mi?

4. Hay Day

Kafa dağıtan mobil oyunlar arasında bulunan Hay Day, çiftçilik ve ticaret yapmak isteyenlere hitap etmektedir. Oyunun amacı, kendine ait özel bir çiftlik kurup oyundaki komşularınla, arkadaşlarınla ticaret, alışveriş yapmak ve para kazanmaktır. Ayrıca Hay Day çevrimiçi bir oyundur. Bu yüzden de oyunu oynamak için internet bağlantısına ihtiyaç duyulmaktadır.

5. Paramanya

Paramanya, bir masa oyunu olan Monopoly’nin farklı bir mobil versiyonudur. Oyunun amacı zar atıp karakterinizi ilerletip üzerine geldiğiniz binaları satın alarak diğer karakterlere kira ödetip onları batırmaktır. Ayrıca oyunda para ödüllü turnuvalar düzenlenmektedir.

6. Alto’s Adventure

Son derece basit ve eğlenceli bir oyun olan Alto’s Adventure, kullanıcılara snowboard yapma imkanı sunuyor. Ayrıca oyunu çevrimiçi olarak diğer oyuncularla birlikte oynayabiliyorsunuz. Diğer yandan internetiniz olmadığı zamanlarda bile oyuna girip snowboard yapabilirsiniz.

7. Football Strike

Futbolseverlerin çok ilgisini çeken Football Strike, arkadaşlarınızla veya diğer oyuncularla frikik atışları yapabileceğiniz ya da farklı modları oynayabileceğiniz keyifli bir oyundur. Bu nedenle Football Strike, en rahatlatıcı oyunlar arasında yer almaktadır.

8. Laser Overload

Rengarenk bir oyun olan Laser Overload, çok basit ve rahatlatıcı bir uygulamadır. Oyunun amacı, lazer ışınlarını piller ile buluşturmaktır. Bunun için ise çeşitli yansıtıcı parçalardan yararlanmak ve lazer ışınlarına yol çizmek gerekir. Ayrıca oyun eğlenceli ve rahatlatıcı olduğu kadar kişinin düşünmesini ve beyin egzersizi yapmasını sağlar.

9. I Love Hue

I Love Hue, renk ve algıya doğru huzurlu bir yolculuktur. Oyundaki renkli karo mozaikleri, mükemmel bir şekilde düzenlenmiş spektrumlara göre yeniden sıralamanız gerekir. I Love Hue, güzel bir şekilde hazırlanmış bulmaca oyunlarından hoşlanan oyuncular veya birkaç dakikalık görsel huzura ihtiyaç duyanlar için biçilmiş kaftandır.

10. Farm Heroes Saga

Rahatlatıcı uygulamalar arasında bulunan Farm Heroes Saga, 7’den 70’e her yaşa hitap eden bir oyundur. Oyun, Candy Crush Saga’ya benzemektedir. Farm Heroes Saga’daki amaç, oyundaki sebze, güneş ve su gibi simgeleri bize verilen hamle sayısı bitmeden önce en az 3 tanesini sıraya dizerek, bizden istenen sayıda çeşitli simgeleri toplamaktır.

11. Kafa Topu 2

Oldukça eğlenceli bir oyun olan Kafa Topu 2’deki amaç çok basittir. Karakterinizin kafasını ve ayaklarını kullanarak rakibinize gol atmanız ve onu yenmeniz gerekir. Ayrıca karakterinizi ve yeteneklerinizi geliştirebilirsiniz ve oyun içindeki süper güçleri kullanabilirsiniz.