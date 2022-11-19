Sizin Dünyanız: İlknur Işıl Türkmen

Bugünkü konuğum aykırı, hayat dolu, özgür ve daha güzel bir dünyayı gelecek nesillere miras olarak bırakmak için yılmadan yorulmadan çalışan bir savaşçı... Emekli Öğretmen İlknur Işıl Türkmen...

Yaşama sevgim, kızlarımın anası.Yazar olmayı çok hayal ederdim.Daha güzel bir dünya için uğraşırım.Çocuklar, hayvanlar, bitkiler ve mazlumlar.Daha çok çocuğum olsun isterdim.Evlatlarımın doğup yaşadığını görmek.Oğuz'un (eşimin) ölümü.Ayrımcılık (Kenan Çayır- Müge Ayan)Blues.Büyük Savaşçı.Sigara.Sütyen.Aradığım kitaplar ve çiçek soğanları.Para harcama konusunda tutumlu olmak isterdim.Çabuk öfkelenmemi kontrol etmek isterdim.Maddi tüm nesnelerden vazgeçebilirim.Bilmiyorum, her şeye-her duruma uyum oluyor.Hamsili pilav, patlıcanlı pilav, aşure...başkaları diyor."İklim krizinin önemini anlamış, ölüm varsa hayat daha kaliteli yaşanmalı.." içselleştirmiş insanlarla bir arada yaşamak.Oğuz ve kızlarım.Şu anda yaşadığı için Mohsen Namju'yu canlı dinlemek isterdim. Ve bize bahşettiği duygulanımlar için teşekkür ederdim.Baharda Balkanlar, kirazlar çiçek açtığında Japonya, kışın kar altında trenle Rus stepleri.Şiir kitabı yayınlamak, insanın insana yaptıklarını anlayabilmek.Okuyanlara selam olsun.