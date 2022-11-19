Sizin Dünyanız: İlknur Işıl Türkmen

KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Yaşama sevgim, kızlarımın anası.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Yazar olmayı çok hayal ederdim.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Daha güzel bir dünya için uğraşırım.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Çocuklar, hayvanlar, bitkiler ve mazlumlar.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Daha çok çocuğum olsun isterdim.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Evlatlarımın doğup yaşadığını görmek.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Oğuz'un (eşimin) ölümü.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Ayrımcılık (Kenan Çayır- Müge Ayan)
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Blues.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Büyük Savaşçı.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Sigara.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Sütyen.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Aradığım kitaplar ve çiçek soğanları.
KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Para harcama konusunda tutumlu olmak isterdim.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Çabuk öfkelenmemi kontrol etmek isterdim.
OLMASA DA OLUR...
Maddi tüm nesnelerden vazgeçebilirim.
OLMAZSA OLMAZ...
Bilmiyorum, her şeye-her duruma uyum oluyor.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Hamsili pilav, patlıcanlı pilav, aşure...başkaları diyor.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
"İklim krizinin önemini anlamış, ölüm varsa hayat daha kaliteli yaşanmalı.." içselleştirmiş insanlarla bir arada yaşamak.
AŞK BENİM İÇİN...
Oğuz ve kızlarım.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Şu anda yaşadığı için Mohsen Namju'yu canlı dinlemek isterdim. Ve bize bahşettiği duygulanımlar için teşekkür ederdim.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Baharda Balkanlar, kirazlar çiçek açtığında Japonya, kışın kar altında trenle Rus stepleri.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Şiir kitabı yayınlamak, insanın insana yaptıklarını anlayabilmek.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Okuyanlara selam olsun.
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