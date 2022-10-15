Sizin Dünyanız: Duygu Tağmaç

Bugünkü konuğum yardımsever, kalbi sevgiyle dolu, kalkıştığı her işte başarıyı hedeflemekten vaz geçmeyen bir kadın... Kanal T İngiltere Temsilcisi ve Program Yapımcısı Duygu Tağmaç...

Hazırlayan: Erçin SELASİYE

Yardımsever.Danışman.Organizasyonlar.İhtiyacı olan birine hayır diyememek.Gerektiğinden fazla yardım etmek. Yok diyememek.Kızımı kucağıma aldığım gün.Televizyon ile tanışmam.Sebnem Eksip- Sayıların Ve Renklerin Sırlı Dili.Pop müzik.Hypnotic.Bluz.Hiç giymediğim kıyafetlerim.Kitap.Erken yatmak.Bakımlı olmam.Alkol.Ailem.Tüm yemekleri çok güzel yaparım. Fırın makarna en güzel olsun.Kimse acı çekmesin.Kalbimin derinliklerinde saklı olan her şey.Lady Diana.Avustralya.Çocuk bakım evi.Basit gibi görünse de düşündüren, kısa gibi görünse de büyük farkındalık sağlayan bu özel röportajda yer verdiğiniz için çok teşekkür ederim.