Sizin Dünyanız: Duygu Tağmaç

Hazırlayan: Erçin SELASİYE
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Yardımsever.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Danışman.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Organizasyonlar.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
İhtiyacı olan birine hayır diyememek.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Gerektiğinden fazla yardım etmek. Yok diyememek.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Kızımı kucağıma aldığım gün.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Televizyon ile tanışmam.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Sebnem Eksip- Sayıların Ve Renklerin Sırlı Dili.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Pop müzik.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Hypnotic.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Bluz.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Hiç giymediğim kıyafetlerim.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Kitap.
KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Erken yatmak.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Bakımlı olmam.
OLMASA DA OLUR...
Alkol.
OLMAZSA OLMAZ...
Ailem.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Tüm yemekleri çok güzel yaparım. Fırın makarna en güzel olsun.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Kimse acı çekmesin.
AŞK BENİM İÇİN...
Kalbimin derinliklerinde saklı olan her şey.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Lady Diana.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Avustralya.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Çocuk bakım evi.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Basit gibi görünse de düşündüren, kısa gibi görünse de büyük farkındalık sağlayan bu özel röportajda yer verdiğiniz için çok teşekkür ederim.