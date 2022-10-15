Başbakanlık, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ve Meclis'te görevden alma ve atamalar yapıldı

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Serap Destegül Başbakanlık, Hukuk ve Siyasi İşler Müdürlüğü görevinden alındı.



Ahmet Aydın Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Trafik Dairesi Müdürlüğü’ne atandı.



İrem Uygun Soyşen, Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü, Özel Kalem Müdürlüğü görevine atandı.



Atama ve görevden almalar dünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak bugünden itibaren yürürlüğe girdi.