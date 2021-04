Sizin Dünyanız: Arzu Can Turgay

Halkın Sesi Ailesi olarak "Halkın Dili" olmaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz çok önemli işlere imza atan bir derneğin başkanı, aynı zamanda da eğitim camiası idarecilerinden biri Arzu Can Turgay... İyi okumalar efendim...

HAZIRLAYAN: ERÇİN SELASİYE





Detaycı.Daha önceki mesleğim olan turizmcilik yapmak isterdim.Son günlerde herkes gibi Coronayla nasıl yaşamamız gerektiği.İnsanların haksızlığa uğramasıÇok fazla olmasa da pişman olacağımı düşünüp yapamadıklarım.Evlatlarım Buse ve Eylül.Anne olmak.Bir türlü bitiremediğim kitabım Zülfü Livaneli – SerenadKulağıma hoş gelen beni keyiflendiren her müziği dinlerim.Kağıttan Hayatlar.Parfüm.Giymeyeceğimi düşünsem de vazgeçemediğim bazı kıyafetlerim.Ben, ailem ve arkadaşlarımın olduğu fotoğraflı objeler.İyi niyet ve duygusallık.Fevri olmamak.Çok param, lüks yaşantım.Çocuklarım, eşim, ailem, arkadaşlarım - kısacası sevdiklerim.Fırın makarnası.Sevgi, dostluk, barış dolu adaletli bir dünya.Aşkın tarifini Can Yücel’den öğrendim. Size de Can Yücel’in Aşkın Tarifini okumanızı tavsiye ederim.Çok büyük bir hayal amaVenedik.Yarınlara güzel anılar bırakmak isterdim. Daha çok insan biriktirebilmek… Gelecek nesillere güzel şeyler bırakabilmek. Daha çok üretmek ve daha kalıcı projelerle iz bırakmak. Tabi bunun için de sağlıkla yaşamak isterdim.Halk Dansları benim hayatımın büyük bir parçasıdır. Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği TUFAD’ın başkanlığını yapıyorum. Kıbrıs’ımızın Kültürünü, geleneklerini, müziğini, danslarını, kıyafetlerini, dilini kısacası bizi biz yapan herşeyi tanımayı, bilmeyi çok isterim. Bu kültürün yaşaması ve nesilden nesile aktarılması ise en büyük arzum. Buna katkı koymak için elimden geleni yapmayı gelecek nesillere rehber olacak araştırmalara ve eserlere imza atmayı çok isterim.