Sizin Dünyanız: Arzu Can Turgay

HAZIRLAYAN: ERÇİN SELASİYEKENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM
Detaycı.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Daha önceki mesleğim olan turizmcilik yapmak isterdim.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Son günlerde herkes gibi Coronayla nasıl yaşamamız gerektiği.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
İnsanların haksızlığa uğraması
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Çok fazla olmasa da pişman olacağımı düşünüp yapamadıklarım.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Evlatlarım Buse ve Eylül.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Anne olmak.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Bir türlü bitiremediğim kitabım Zülfü Livaneli – Serenad
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Kulağıma hoş gelen beni keyiflendiren her müziği dinlerim.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Kağıttan Hayatlar.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Parfüm.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Giymeyeceğimi düşünsem de vazgeçemediğim bazı kıyafetlerim.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Ben, ailem ve arkadaşlarımın olduğu fotoğraflı objeler.
KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
İyi niyet ve duygusallık.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Fevri olmamak.
OLMASA DA OLUR...
Çok param, lüks yaşantım.
OLMAZSA OLMAZ...
Çocuklarım, eşim, ailem, arkadaşlarım - kısacası sevdiklerim.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Fırın makarnası.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Sevgi, dostluk, barış dolu adaletli bir dünya.
AŞK BENİM İÇİN...
Aşkın tarifini Can Yücel’den öğrendim. Size de Can Yücel’in Aşkın Tarifini okumanızı tavsiye ederim.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Çok büyük bir hayal ama Atatürk.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Venedik.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Yarınlara güzel anılar bırakmak isterdim. Daha çok insan biriktirebilmek… Gelecek nesillere güzel şeyler bırakabilmek. Daha çok üretmek ve daha kalıcı projelerle iz bırakmak. Tabi bunun için de sağlıkla yaşamak isterdim.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Halk Dansları benim hayatımın büyük bir parçasıdır. Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği TUFAD’ın başkanlığını yapıyorum. Kıbrıs’ımızın Kültürünü, geleneklerini, müziğini, danslarını, kıyafetlerini, dilini kısacası bizi biz yapan herşeyi tanımayı, bilmeyi çok isterim. Bu kültürün yaşaması ve nesilden nesile aktarılması ise en büyük arzum. Buna katkı koymak için elimden geleni yapmayı gelecek nesillere rehber olacak araştırmalara ve eserlere imza atmayı çok isterim.
ARZU CAN TURGAY
LEVENT KOLEJİ İDARİ PERSONEL
TUFAD BAŞKANI