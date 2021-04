Pandemi mağdurları: Erhan Sayınbaş

Pazar yerlerinde satış yaparak geçimini sağlamaya çalışan Erhan Sayınbaş, HALKIN SESİ’ne konuştu, pandemi nedeniyle zor günler yaşadıklarını anlattı.

Belediyelerin pazar yerlerini kurmaya başladıkları ilk günlerden itibaren pazarcılık yaptığını anlatan Erhan Sayınbaş, koronavirüs pandemisi nedeniyle zor günler yaşadıklarını her şeylerinin 1 sene geriye gittiğini dile getirdi.Mal alamaz olduklarını ifade eden Sayınbaş, masraflarının yüksekliği nedeniyle de satışlardan para kazanamadıklarını vurguladı. Sayınbaş “Biz kazançtan vazgeçtik, elimizdekini korumaya çalışıyoruz” dedi.Erhan Sayınbaş’la yaptığımız röportajımız şöyle:İsmim Erhan Sayınbaş. 27 senedir pazara başlayalı. Belediyeler pazar yerlerini kurduklarında ilk başlayanlardanım. Pazardaki en eski esnaflardan biriyim. İş hayatıma konfeksiyonculukla başladım. Şimdi ise takı bijuteri toka satışı ile devam ediyorum.Erhan Sayınbaş: Her şeyimiz bir sene geriye gitti. Borçlarımızı ertelemek zorunda kaldık. %80 oranında mal alamıyoruz ve önceden getirdiklerimizle idare ediyoruz. Getirebildiğimiz %20 malla idare ediyoruz.Haftada üç pazara çıkıyorum ve bu nedenle emekli maaşımla geçiniyoruz.Mal getiremiyoruz çünkü satamıyoruz.Geçen sene mart ayında mal getirdik, pandemi girince bu seneye kaldı. Bu sene kışın çıkardık elimizdeki malla idare ettik. Arkasından bir mal daha getirdik, fakat malı çıkaramadan depoya koyduk. Zira pandemi yüzünden mart ayından önce kapandık.Şimdi elimizdeki mal seneye kışa kadar bekleyecek. Ama malın ödemesini bir şekilde sıkıntılarla ödüyoruz. Anlayacağınız kazancımız gelirimiz düştü ama masraflar arttı.3 ay erteleme olayına başvurduk emekli maaşıyla geçindik.Elimizde olan malı satarak masraflarımızı ödedik kazancımız hep masraflara gitti.Esnafın en büyük sıkıntısı giderler. Mazot giderleri, belediye harçları, vergiler bunlar bizi çok zorlamaya başladı. Şimdi yerimizi de küçültemiyoruz. Yerimizi küçülttüğümüzde malı sergileyemiyoruz, sergileyemeyince de satış olmuyor. Satmak içinde elimizdeki tezgahı tutmak zorundayız. Bu Pazar yerine haftalık 120 TL ödüyoruz. Diğer masraflarımızda 100 TL, yani 220 TL masrafımız oluyor. Bunu da çıkarmak için bayağı bir ciro yapmamız gerekiyor. Biz kazançtan vazgeçtik, elimizdekini korumaya çalışıyoruz. İyi ki elimizde mal varmış bir senedir elimizdeki stoku tüketiyoruz. Elimizdeki stokun %50’sini erittik, bunun katkısı bizi ayakta tuttu.Tabii ki birçok aile yapısı bu süreçten etkilendi. Biz çok etkilenmedik ama kızım ev almıştı. Onlar çok etkilendi. Evlerini satmak zorunda kaldılar, onları evimize aldık. Şu anda bir evin içerisinde iki aile yaşıyoruz, burada birbirimize destek oluyoruz.Pek siyasetle işim yoktur. Bana sorsanız bakanlar kim inanınki bilmem.Sağlık Bakanı elinden gelen çabayı gösteriyordu. Hükümet olarak sana bazı şeyleri yaptırtmıyorlar. İnsan kendi çabasıyla bir şeyler yapıyordu. Şu dönemde bana göre hükümet olmakta çok zor. İdareci olmak çok zor, hele ki bu ülkede. Çünkü oturmuş bir devlet yok. Herkes hükümete baskı yapıyor, sendikalar baskı yapıyor, çevresinden, kendi partisinden bu memlekette siyaset yapmak çok zor şu an. Ben 30 yıldır buradayım gördüğüm bu.Bundan sonrası için beklentim pandemi bitsin normal hayatımıza dönelim. Normal hayatımıza dönelim derken hemen düzelecek diye bir şey yok .Nasıl 1 senedir zorluk çekiyorsak gene normal zaman dönerken de zorluk çekeceğiz. Bu bayağı bir zaman alacak gibi.Bu memlekette sıkıntıların atlatılması için her türlü destek olunması gerek.Esnafa destek, günü birlik çalışanlara destek, zira en büyük sıkıntıyı çeken günlük kazanıp yiyen kesim. Bir aylığı yok, çok sıkıntı çekecek. Bunun için devletin hükümetin bir desteği olması lazım. Devlet memurları maaşını aldı almaya da devam edecek. Bir esnafın yanında çalışan kişiler gün bulup gün yiyen kişiler sıkıntıyı bunlar yaşıyor bunlarında en büyük sorununa hükümet olarak destek olması lazım. Sigorta giderlerinde yardım veya vergilerde falan yumuşamaya gidilmesi lazım.Şirketi kapattık kayıt dışı çalışıyoruz. Zira pandemi girdiği için şirketi hanımın adına döndüremedik. Sigorta yatırımı falan derken aylık 1600 TL aylık yatırım yapması lazım. 6. basamaktan işveren olarak sigortalanacak kazanamıyoruz ki yapalım. Tabii vergisi falan hariç.