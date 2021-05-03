Sizin Dünyanız: Akile Ruh Ekizoğlu

Hazırlayan
Erçin SELASİYE
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM
Kendimi tek bir kelime ile ifade etmem çok zor…
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Müzisyen olurdum.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Ailem (ve buna son bir yıldır salgından korunmayı da eklemeliyim)
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Vicdanımın kabul etmediği her şey…
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Pişmanlığım yok… Hatalarımdan ders alıp yoluma devam ediyorum.
EN BÜYÜK SEVİNCİM…
Kızlarım Bilge ve Burcu
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Atatürk Öğretmen Akademisi’ne girişim…
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
“Alkali Diyet” ve kişisel gelişim kitaplarım
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Dinlemeyi tercih ettiğim müzik türü ruh halime göre değişir. Yine de Türk Sanat Müziği’nin gönlümde ayrı bir yeri vardır.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Sır
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Kitap
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Kullanmadığım takılar…
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Benim için maneviyat önemli… Hediyenin ne olduğunun pek bir önemi yok…
KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Değiştirmek değil ama kendimle ilgili geliştirmekte olduğum birçok şey var… Gelişim zaten ölene kadar devam eden bir süreç…
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Olaylara, durumlara olumlu açıdan bakabilme ve güleryüz
OLMASA DA OLUR...
Dost gibi görünen, sahte, çıkarcı, bencil, enerji sömüren insanlar…
OLMAZSA OLMAZ...
Sağlık ve sevgi
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Tavuk İsabel, dolma ve hardallı köfte çocuklarımın favorilerindendir.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Kötülüğün olmadığı ve maddiyatın önemini yitirdiği bir dünya…
AŞK BENİM İÇİN...
Koşulsuz sevginin yerini tutamayacak olsa da yaşanası bir duygu…
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Atatürk
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Henüz gitmediğim ve dünyada gezilip görülesi o kadar çok yer var ki, birini söylesem, diğerlerine haksızlık etmiş olurum.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Kitap yazmaya devam etmek diyebilirim çünkü ölmeden önce hep topluma faydalı, kalıcı eserler bırakmayı istemişimdir.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Mevlana’dan şu dizelerle bitirmek isterim:
Kötülükten bir şey olmaz,
Sevgilerde buluşalım.
Bu dünya kimseye kalmaz,
Dostluklarda yarışalım.
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