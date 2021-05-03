Sizin Dünyanız: Akile Ruh Ekizoğlu

Bugünkü konuğumuz gelecek nesillere kalıcı eserler bırakmayı kendine görev edinen ve bu bağlamda birçok değerli işlere imza atan Eğitimci Yazar Akile Ruh Ekizoğlu.

Kendimi tek bir kelime ile ifade etmem çok zor…Müzisyen olurdum.Ailem (ve buna son bir yıldır salgından korunmayı da eklemeliyim)Vicdanımın kabul etmediği her şey…Pişmanlığım yok… Hatalarımdan ders alıp yoluma devam ediyorum.Kızlarım Bilge ve BurcuAtatürk Öğretmen Akademisi’ne girişim…“Alkali Diyet” ve kişisel gelişim kitaplarımDinlemeyi tercih ettiğim müzik türü ruh halime göre değişir. Yine de Türk Sanat Müziği’nin gönlümde ayrı bir yeri vardır.SırKitapKullanmadığım takılar…Benim için maneviyat önemli… Hediyenin ne olduğunun pek bir önemi yok…Değiştirmek değil ama kendimle ilgili geliştirmekte olduğum birçok şey var… Gelişim zaten ölene kadar devam eden bir süreç…Olaylara, durumlara olumlu açıdan bakabilme ve güleryüzDost gibi görünen, sahte, çıkarcı, bencil, enerji sömüren insanlar…Sağlık ve sevgiTavuk İsabel, dolma ve hardallı köfte çocuklarımın favorilerindendir.Kötülüğün olmadığı ve maddiyatın önemini yitirdiği bir dünya…Koşulsuz sevginin yerini tutamayacak olsa da yaşanası bir duygu…AtatürkHenüz gitmediğim ve dünyada gezilip görülesi o kadar çok yer var ki, birini söylesem, diğerlerine haksızlık etmiş olurum.Kitap yazmaya devam etmek diyebilirim çünkü ölmeden önce hep topluma faydalı, kalıcı eserler bırakmayı istemişimdir.Mevlana’dan şu dizelerle bitirmek isterim:Kötülükten bir şey olmaz,Sevgilerde buluşalım.Bu dünya kimseye kalmaz,Dostluklarda yarışalım.