Pandemi Mağdurları: Zafer Altıntaş

Lefkoşa’nın tanınmış makinistlerinden Altıntaş Garaj sahibi Zafer Altıntaş, “61 yaşındayım bu ülkeden kaçmayı düşünüyorum. Bu ülkede yatırımım olduğu halde kaçmayı düşünüyorum” diyerek ülkenin geldiği durumu anlattı

Ülkemizde ve dünyada yaklaşık 1 yıldan fazladır süren yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle en çok etkilenen esnaflarımızla yapmaya başladığımız röportajlarımıza devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Lefkoşa’nın tanınmış makinistlerinden Altıntaş Garaj sahibi Zafer Altıntaş. Yaklaşık 35 yıldır makinistlik yapan Zafer Altıntaş’la yaptığımız röportaj şöyle:Adım Zafer Altıntaş, 1971 yılında bu oto tamirciliğine çırak olarak başladım. 1977 yılında askere gittim. 30 ay askerlik yaptım ve bölüğümde kademeci olarak görevimi yaptım.Kısa bir dönem Karayolları’nda çalıştıktan sonra kendi mesleğim oto tamirciliğine tekrar dönüp garajımı açtım.İşyerimiz ve biz pandemi sürecinde kendi kendimizi izole ettik ve korunarak geçirmeye çalıştık.Yalnız devletimiz zannetmesin ki kendiler başardı bu işi.Kıbrıs halkı kendi kalitesiyle başardı bu işi. Devletten yana hiçbir önlem hiçbirşey yoktur.KKTC halkının sağduyulu olmasından dolayı bugüne kadar başarıldı bu iş.Gelirimiz komple düştü. Yalnız Allaha şükür elimiz ayağımız tutar kimseye muhtaç olmadık. Daha kötü durumda olan evine ekmek götüremeyen insanlar vardır. Biz çok şükür kötü bir durumda değiliz.Elimizde olan birikimimiz ile geçindik. Zaten karı kocayız. Evimizde olan kuru gıdalarla takviyeledik, bu güne kadar sürdürdük. Allah ekmek bulamayan insanlara yardım etsin.Pandeminin ailemize etkisi sürecine gelecek olursak, benim üç tane torunum var. Allah herkese torunlarını bağışlasın. Üç ay zarfında ne torunlarımı ne çocuklarımı kimseyi görmedim. Bir tek hasta kaynanam vardır ona hergün gidip geldik. Bir de ona bulaştırmamak için kimseyle görüşmedik.Rezil. Neden rezil, ben Kıbrıs vatandaşı olaraktan evim Kıbrıs gazetesinin karşı tarafındadır ana caddeye çok yakındır.Kapalı olduğumuz dönemlerde inanılmaz bir trafik devam etmektedir. Sanayide çalışan bir hayli TC’li vatandaşlar hiçbiri söz dinlemez. ‘Bana bir şey olmaz, bana etmez’ diyerek o ora gider bura gider dolanırlar onun için devletin hiç sıkı bir önlemi yoktur.Daha ferah daha rahat hayat şartlarıdır .Yalnız gördüğüm kadarı ile başımızda olanlarla bu biraz zor. Tabi bu Kıbrıs’ı da yönetmek çok zordur. Nedenine gelince başkalarının değneğiyle hareket ettikleri için zordur.Bu ülkede çok düzensizlik olduğu için inan ben 61 yaşındayım bu ülkeden kaçmayı düşünürüm.Bu ülkede yatırımım olduğu halde kaçmayı düşünürüm .Ümidim hiç yoktur.Kimse yanlış anlamasın benim bu konuştuğumu bizi TC yönlendirdiği için bir sene sonra bir dizi yaparlar ‘Bir Zamanlar Kıbrıs’ diye o gerçek olacak 5 sene sonra.