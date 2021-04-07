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Böyle giderse kapanma yakın

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UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu, böyle giderse 3-4 gün içinde hastanelerin dolacağını söyledi ve “Vakalar böyle devam ederse kapanma olur” dedi

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Böyle giderse kapanma yakın
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs TV’de Erçin Şahmaran’ın sorularını yanıtladı.
Kıbrıspostası’na göre elektronik bileklikle evde karantina uygulamasının önümüzdeki hafta başlayacak olmasını değerlendiren Sucuoğlu, “Açık söylüyorum. Ev karantinasını başarabilir miyiz? Emin değilim. Akdeniz insanı sıcak kanlı” dedi.
Sucuoğlu, ev karantinasına giren kişilerin imzaladıkları taahhütlere uyması gerektiğinin de altını çizdi.
Ev karantinasının çok ciddi bir denetim istediğini dile getiren Sucuoğlu, “Kafelere, restoranlara bakıyoruz. Kurallara tam bir uyum maalesef yoktur. Çok dikkatli olmak lazım.  Toplu gezmeyi, toplu oturmayı seven bir toplumuz” ifadelerini kullandı.
Önceki gün açıklanan 70 vakaya vurgu yapan Sucuoğlu, önümüzdeki 3 haftaya çok dikkat etmek gerektiğini belirterek, böyle giderse 3-4 gün içinde hastanelerin dolacağını söyledi.
Kapasitenin belli olduğunu söyleyen Sucuoğlu, “Vakalar böyle devam ederse kapanma olur” dedi.
Bundan sonra olacak kapanmada, tamamen açabilecek işletme sayısının az olacağını dile getiren Sucuoğlu, iflasların kapıda olduğunu kaydetti.
Yapılan çalışmaların sürecin kapanmadan nasıl götürüleceği yönünde olduğunu ifade eden Sucuoğlu, halka da büyük sorumluluklar düştüğünü belirtti.
 
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