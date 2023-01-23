Meşru Müdafaamızı Kullanmak İçin Türkiye’mizden Adamıza Yapılan Silah İkmalleri (1)

YEŞİLIRMAK’A GETİRİLEN SİLAH VE MÜHİMMAT TESLİM ALANLAR

Silah Kabul Hücresi

İkmal Yapılan bölgelerde güvenliği sağlayanlar

Hazırlayan: Raif ÖzhunRum terör örgütü EOKA, adada Türkleri öldürmeye başlayınca Erenköy bölgesinden Vehbi Mahmutoğlu, Rauf Özhun(Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Yeşilırmak Şube Başkanı), Asaf Elmasoğlu ve Cevdet Remzi, 15 Temmuz 1958 gecesi küçük bir sandala binerek silah getirmek amacıyla hiç görmedikleri ve özlemini çektikleri Anadolu’nun Güney kıyılarına hareket ederler.Anamur Jandarma Komutanlığı onları tutuklayarak karakola götürür. Ayrı kişiler tarafından ifadeleri çelişkili bulunduğundan Milli İstihbarat Teşkilatı Adana Bölge Başkanlığı’na sevk edildiler. Tekrar tekrar istihbaratçılar tarafından sorguya tabi tutulurlar. Sonunda Kıbrıs’tan pasaportsuz gelen gençlerin kaçakçı olmadıklarına, amaçlarının EOKA’nın saldırılarına karşı koymak için Anadolu’ya geldiklerine inanarak kendilerine bir miktar silah ve cephane vererek Kıbrıs’a yolcu ederler.Büyük bir sevinç içinde dalgasız bir yolculuktan sonra 20 Temmuz 1958 gecesi Erenköy’e dönen gençlerin (Bereketciler) getirdiği bu silahları o dönemde Federasyon Başkanı olan Rauf Raif Dentaş, Lefkoşa’ya nakletmeleri için Salih Sertel ile İlter Kırmızı’yı görevlendirir.İngiliz yöneteminin idaresi altında bulunan Polis Komutanlığının üst yetkilisi Kıbrıslı bir Türk subayı olan Necat balık ile birlikte bazı sivil şahıslar Ali Akkuş, Mahmut Hüdaverdi(Topal Mahmut) ve Lefkoşa’da görevli polis subayı Hasan Oktay ekibe dahil edilerek oluşturula dört arabalı bir konvoyla silahları Lefkoşa’ya nakletmek için Erenköy’e giderler.Silah ve mühimmat berektçilerden teslim alındıktan sonra taşıyıcıların arabalarına yüklenir.En öndeki arabada gözcü ve koruyucu Topla Mahmt, ortadaki arabada taşıyıcı Salih Sertel ile İlter Kırmızı diğer arabada taşıycı Necat Balık ile ali Arkuş ve arkadaki arabada da koruyucu olarak Hasan Oktay bulunuyordu.Gözcü ve koruyucuların arabalarına silah ile mühimmat yüklenmemişti. Erenköy’den ayrılan konvoy geliş düzenindeki gibi Lefkoşa’ya gidişlerinde de herhangi bir sorunla karşılaşmadan vardırlar.Bu defa kendi insiyatifleriyle değil, TMT’nin verdiği emir ile Vehbi Mahmıtoğlu ve arkadaşlar Asaf Elmasoğlu ile Cevdet Remzi, 13 Ağustos 1958 gecesi ikinci seferi icra etmek üzere sandal ile Erenköy’den hareket ederler.Anamur sahiline çıkan gençleri bu defa yetkililer çok iyi karşılarlar. Çünkü Kıbrıs’ta EOKA oluşumuna karşı Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kurulmasını kabul eden Türkiyemizin Başbakanı Adnan Menderes, her çeşit yardımın yapılmasının emrini vermiş bulunuyordu.Sandala yüklenen bir miktar silah ve mühimmatla YOLCU EDİLEN GENÇLER 16 Ağustos 1958 gecesi Erenköy’e dönerek ikinci seferi de başarıyla tamamlarlar.Korkusuz ve cesur üç genç tarafından açılan bu kapı sayesinde 15 Temmuz 1958’den 1 Ocak 1959’a kadar Türkiye’den Erenköy’e ve yeşilırmak’a TMT’ye savaş malzemeleri yardım amacıyla 9 sefer icra edilmişti. Beş aylık sürede 750-800 mukavemetciyi silahlandıracak kadar adaya savaş malzemesi taşınmış oldu.9 Kasım 1959 günü yapılan sevkiyat esnasında Asaf Elmasoğlu ile Hikmet Rezvan, Akdeniz’in azgın sularında kötü hava şartlarına yakalanarak, kaybolmuş ve şehit sayılmışlardır.Rauf Özhun Kaya KaygülNihat Köycü Asaf AlatlıHalit Köycü Hasan DenizalYıldız Kabaran Bilal DenizalEmir MustafaYıldırım KabaranSilah ve Mühimmatları Lefkoşa Nakleden: Nihat KöycüBu dönemde bölgemizin kovan beyi komutanı kod adı Tosun olan Halit Köycü idi.Kışın yaklaşması nedeniyle küçük sandallarla yapılan sevkiyatlar zorlaştı. Buna rağmen cesur bereketçiler seferlerine devam ederek silah ve mühimmat getirme devam ettiler.Denizde iki şehitin verilmesi, İngiliz harp gemilerinin devriyelerinin artması, Yunan gemilerinin ortalıkta cirit atmaları ve birkaç defa fırtınaya yakalanarak dev dalgalarla boğuşmak mecburiyetinde kalarak kurtulmaları için silahları denize atmaları nedeniyle artık sevkiyatlara devam edebilmek için büyük bir tekneye ihtiyaç hasıl olmuştur. Böylelikle silah taşımacılığına bir süreliğine ara verilmişti.(Devam Edecek)