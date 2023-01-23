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“Ayrelli mi altın mı alacağız?”

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“Ayrelli mi altın mı alacağız?”
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde kış ve son bahar aylarında doğada yetişen bitkilerden olan Ayrelli’nin bugünlerde marketlerin bazılarında satılmaya başlandığını belirterek fiyatını görünce şok geçirdiklerini ifade ederek sitemlerini paylaştılar.
Vatandaşlarımız, son aylarda üretim maliyetlerinin artması nedeniyle tarlada yetişen sebzelerin fiyatlarının yükselmesini anladıklarını ancak ayrelli gibi doğada yetişen ve sadece toplaması biraz zahmetli olan bu bitkinin fotoğrafta görüldüğü gibi 100 TL bağı satılmasına anlam veremediklerini ifade ettiler.
“Ayrelli mi yoksa altın mı alacağız? Anlayamadık vallahi, üstelik bir bağ içinde sadece 20 sap vardı. Resmen bizimle dalga geçiyorlar” diyen vatandaşlarımız, ülkede denetimsizliğin geldiği noktanın bu ayrelli fiyatı olduğunu savundular.
 
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