Kredi Çekenin Vay Haline!

Türkiye Merkez Bankası’nın TL faiz oranlarını artırması sonrasında şu anda ülkemizdeki bankaların uyguladığı kredi faiz oranları yıllık yüzde 60’a yükseldi. Bir vatandaşın şu anda 5 yıllık vade ile alacağı 100 bin TL ve üzeri kredinin geri ödemesi üç katı oluyor

HALKIN SESİ-Özel

Türkiye’de enflasyonla mücadele kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz oranlarını yükseltmeye devam etmesi nedeniyle kredi faiz oranlarında yükselmeye devam ediyor.

Ülkemizde çalışmakta olan yerel bankalar ile Türkiye bankalarının kısa ve uzun vadeli kredileriyle ilgili olarak yaptığımız araştırma sonucunda TL kredi faizlerinin yıllık yerli bankalarda % 62’lerin üzerine çıkarken, Türkiye bankalarının ise kredi faizi oranlarının yıllık yüzde 55 ile 59 civarına yükseldiği görülüyor.

Şu anda yerel bankaların aylık kredi oranları % 5 ile 5, 41 arasında değişirken, Türkiye bankalarının aylık faiz oranlarının ise % 3,99 ile % 4,55 arasında olduğunu görüyoruz.

100 BİN TL’NİN BİR YIL SONUNDA GERİ ÖDEME FARKI 36 BİN 500 TL

Yerel bankalarımızdan birinden 1 yıl vadeyle 100 bin TL kredi alan vatandaşımız aylık en az11 bin 378 TL, taksit ödeyecek ve borç vadesi dolduğunda ödeyeceği toplam miktar 136 bin 538 TL olacak.

Yine 100 bin TL yerel bankalardan 60 ay vadeli kredi alacak olan bir vatandaşımız aylık en düşük 5 bin 415 TL, en yüksek ise 5 bin 573 TL, ödeme yapması gerekiyor. 5 yıl sonunda geri ödemesi gereken miktarın toplamı en düşük 324 bin TL,en yüksek ise 341 bin TL olacak.

Türkiye bankalarından 100 bin TL kredi alacak bir kişi 60 ay vade ile aylık en düşük 4 bin 608 TL, en yüksek ise 6 bin 774 TL ödeme yapması gerekiyor. Toplamda ise en düşük 302 Bin TL en yüksek 325 Bin TL ödemesi gerekmekte.

YEREL BANKALARDA 300 BİN TL KREDİ İÇİN 5 YIL SONUNDA EN AZ 974 BİN TL ÖDENECEK

Öte yandan yerel bankalarımızdan 1 yıl vade ile 300 bin TL borç alacak bir kişinin aylık 34 bin 135 TL, toplamda ise 409 bin 615 TL geri ödeme yapması gerekiyor.

Uzun vadeli kredi alacak bir kişinin yerel bankalardan 60 ay vade ile alacağı 300 bin TL için aylık en düşük 16 bin 245 TL, en yüksek ise 16 bin 719 TL taksit ödemesi toplamda ise en düşük 974 bin TL en yüksek ise 1 milyon 3 bin TL geri ödeme yapacak.

TÜRKİYE BANKALARINDAN 300 BİN TL KREDİ İÇİN 5 YIL SONUNDA EN AZ 800 BİN TL GERİ ÖDEME

60 aylık uzun vadeli 300 bin TL kredi alacak bir kişinin Türkiye bankalarından alacağı kredinin aylık miktarı en az 13 bin 225 TL en fazla ise 15 bin 129 TL olurken, toplamda ise en az 800 bin TL en fazla ise 907 bin TL geri ödeme yapması gerekmekte.

1 MİLYON TL İÇİN 60 AY SONUNDA EN AZ 3 MİLYON 300 BİN TL GERİ ÖDEME

Yaptığımız araştırmada şu an ev veya konut kredisi almak isteyen bir vatandaşın ihtiyacı olan 1 milyon TL için aylık olarak en düşük faiz oranı Türkiye bankalarında % 4,19, yerel bankalarımızda ise % 5,17 olarak veriliyor.

1 Milyon TL kredi çekecek bir kişi 60 ay vadeli bir kredi için yerel bankalarımızda aylık 55 bin 729 TL, Türkiye bankalarında ise 45 bin 802 TL ödemesi gerekiyor. 120 ay yani 10 yıllık vade ile 1 milyon TL kredi çekecek bir kişi aylık yerel bankalarda 55 bin 908 TL, Türkiye bankalarına ise 42 bin 206 TL ödeme yapmalı.

Yerel bankalardan bu kredi için 60 ay vade sonunda toplam ödenecek miktar 3 milyon 343 bin TL olurken, 120 ay vade ile bu miktar 6 milyon 709 TL’ye yükselmekte.

Türkiye bankalarından ise 60 ay vade ile alınacak 1 milyon TL için toplamda 3 milyon TL geri ödeme yapması gerekirken, 120 ay yani 10 yıl sonunda ise 5 milyon TL civarı ödeme yapması gerekmekte.



Yerel bankalarımızın kredi faiz tablosu



Kredi Miktarı Vade Aylık Ödeme Toplam Ödeme Faiz Oranı



1.000.000 TL 60 Ay 55.729,40 TL 3.343.764,00 TL %5,17



1.000.000 TL 120 Ay 55.908,49 TL 6.709.018,80 TL %5,42



300.000 TL 12 Ay 33.310,29 TL 399.723,48 TL %4,58



300.000 TL 60 Ay 16.718,82 TL 1.003.129,20 TL %5,17



100.000 TL 12 Ay 11.103,43 TL 133.241,16 TL %4,58



100.000 TL 60 Ay 5.572,94 TL 334.376,40 TL %5,17

