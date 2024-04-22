865 milyonluk karşılıksız çek

2023 yılında takasa giden 1 milyon 375 bin çekin 35 bin 786’sı ödenemedi

KKTC Merkez Bankası verilerine göre, 2023 yılında bankalararası takas odasına 1 milyon 375 bin 579 adet çek giderken, bu çeklerin üzerinde yazılı olan toplam tutar 70 milyar 996 milyon 586 bin TL olarak kayıtlara geçti.

Veriler, takasa giden çeklerin 35 bin 786 adedinin, “karşılıksız olduğu gerekçesiyle” geri döndüğünü gösteriyor. Geri dönüp sahibine iade edilen çeklerde yazılı toplam tutar ise 865 milyon 572 bin TL düzeyinde. Yapılan hesaplamalara göre karşılıksız çek adedinin toplam

çek adedine oranı %2.6; çeklerdeki toplam miktara oranı da %1.2 seviyesinde.

ÖZEL KİŞİLERİN PAYI ARTTI…

Merkez Bankası’nın 4’ncü Çeyrek raporundaki veriler, karşılıksız çeklerin

%54.9’unun tüzel kişilere (şirket/kurum vs.), %45.9’unun ise özel kişilere ait olduğunu gösteriyor. Özel kişilerin %33’lerde olan payının %45’lere çıkması, vatandaşın ödeme güçlüğünün arttığını gösteriyor. Tüzel kişilere ait

19 bin 349 adet, özel kişilere ait 16 bin 437 adet çek karşılıksız olduğu için kesen kişiye iade edildi. Karşılıksız çeklerde yazılı toplam para miktarının %57.2’sinin (495 milyon TL) tüzel kişilerin; %42.8’inin ise (370,5 milyon

TL) özel kişilerin çeklerinde yazılı olduğu hesaplandı.

ÇEKLERİN %92’Sİ TÜRK LİRASI…

Türk Lirası cinsinden çek kullanımının %92.3 ağırlığa sahip olduğu

hesaplandı. 12 aylık sürede kesilen çeklerin 1 milyon 270 bini TL cinsinden; yaklaşık 105 bini de dolar, Euro ve sterlin cinsinden oldu. 70,9 milyarlık toplam çek tutarının 69,4 milyarlık kısmını TL çekler; 1,5 milyarlık kısmını

ise yabancı paralar oluşturdu. Karşılıksız çeklerde de TL cinsinden kesilen çekler %91.2’lik çok büyük bir paya sahip. Sterlin çeklerin payı %5.3; dolar çeklerin payı %3.3 ve Euro çeklerin payı da %1.9 düzeyinde.

