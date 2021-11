“İmar Planı’nı bir an önce hayata geçirin”

Yılan hikayesine dönen Mağusa- İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı’nın hala daha hayata geçmemesi, tüm tarafları canından bezdirdi. Bölgedeki inşaat şirketlerinden esnafa, tedarikçisine kadar her kesim iş yapamaz hale geldi. İlgili belediye başkanları ve iş dünyası, bu konuda artık adım atılmasını talep etti



HALKIN SESİ-Özel

Mağusa- İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı çalışmaları yılan hikayesine döndü.

Uzayıp giden süreç tarafları bezdirdi. Yürürlükte olan emirname ve bir türlü çalışmaları tamamlanıp yürürlüğe giremeyen İmar Planı nedeni ile özellikle bölgede yatırım yaparak plan ve projeleri elinde kalan inşaat şirketlerini bitirme noktasına getirdi.

Bölge için İmar Planı’nın yıllardır bir türlü tamamlanmaması yalnızca yatırımcıyı olumsuz etkilemedi. Belirsizlik, bölge halkı ve yerel yönetimlerin de adeta elini kolunu bağladı.

Bölgelerin önde gelen inşaat firmaları uzun süredir iş yapabilmek, yatırımlarını tamamlayabilmek adına imar planının yürürlüğe girmesini bekliyor.

İlgili belediyeler ve iş dünyası da Mağusa- İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı’nın bir an önce hayata geçmesini istiyor.

Bölgelerin önde gelen yatırımcı inşaat şirketleri, emirnamenin inşaatların durdurulmasına yönelik bir adım olarak algılanmasından öteye gitmediğini ve bölgedeki yatırımcıyı kepenk kapatma, işlerinin durma noktasına getirdiğini belirtti.

HALKIN SESİ’ne konuşan ilgili belediye başkanları ve ekonomik örgütlerin temsilcileri, bu konuda artık adım atılması için çağrı yaptı.

ARTER

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, ülkemizin ve bölgemizin çok süratli gelişmesinin yapılaşmayı da beraberinde getirdiğini, ülkemiz ve Gazimağusa için imar planlarının hayata geçmesinin aciliyetinin ortada olduğunu söyledi.

Arter bu konunun çok uzun süredir konunu sürüncemede kaldığını, şikayetlerin arttığını söyledi ve “Bu konuda herkesi memnun edemeyiz, bu işin sonu yoktur. Bunun hayat bulması lazım” dedi.

İsmail Arter, kentler için imar planının gerekliliğinin altını çizdi ve 20 yıl sonrayı görüp ona göre hareket etmek gerektiğini belirterek, herkesin plana sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Arter çarpık yapılaşmanın ortadan kalkması için, planın bir an önce hayata geçmesini temenni ederek “İnşaat sektörü ve buna bağlı sektörler de tıkandı.

Bu tıkanıklığı aşmalıyız. Bir an önce sektörün canlanması lazım” dedi.

SADIKOĞLU

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ise son dönemlerde en çok yatırımın yapıldığı ve talebin fazla olduğu bölgenin İskele bölgesi olduğuna dikkat çekti.

Sadıkoğlu imar planında kamu yararının öncelikli olduğunu söyledi. Aylardır bölgedeki emirnamenin yatırımcının işlerini olumsuz etkilediğini bunun da ekonomiyi etkilediğini kaydeden Başkan Sadıkoğlu, uzayan sürecin bölgedeki yatırımları engellediğini ifade etti.

Sadıkoğlu, “Bölgedeki esnaf zor durumda. İnşaat şirketlerinde yüzlerce çalışan var ve sektör çöktü. Bu sektörden ekmek yiyen dünya kadar insan var.

Dövizin böyle olduğu dönemde bile tek yatırım yapabilen müteahhitlerdir.

Bölgenin dinamiği onlardır. Bir an önce plan hayata geçmelidir” dedi.

Sadıkoğlu, “biz yerel yönetimler olarak kanalizasyonu, alt yapısı ve yeşil alanı ile doğru planlama noktasındayız” diye konuştu.

Olayın ekonomik boyutunun olduğunun inkar edilemez bir gerçek olduğunu söyleyen Başkan Sadıkoğlu, yatırımların ekonomiyi doğrudan etkilediğini söyleyerek “ancak bunlar yapılırken de doğru büyüyelim, doğru şekilde gelişelim” şeklinde konuştu.

ZURNACILAR

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar da, Yeniboğaziçi’nin turistik bir belde olduğunun altını çizerek, beldenin sürekli gelişen ve büyüyen bir bölge olduğunu vurguladı. Korunması gereken ülke değerlerini korunması gerektiğinin altını çizen Zurnacılar, tarım kadar turizm ve ülkeye yapılacak yatırımların önemine vurgu yaptı.