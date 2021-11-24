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UBP’de adaylığın bedeli 50 bin TL

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UBP’de aday adayı olmak isteyen kişiler, aday adaylığı müracaatında partiye 25 bin TL yatıracak. Aday olmaları durumunda ise bir 25 bin TL daha partiye katkı yapmak zorunda olacak

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UBP’de adaylığın bedeli 50 bin TL
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23 Ocak’ta yapılacak Erken Genel Seçimler için siyasi partilerin aday adayı başvuruları da başladı.
Ulusal Birlik Partisi’nde de aday adayı başvuruları başlıyor. UBP’de diğer partilerden farklı bir şekilde aday adayı olmak isteyen kişiler partiye katkı yapmak zorunda. Aday adayı olmak isteyen kişiler aday adaylığı müracaatında partiye 25 bin Türk Lirası yatıracak.
Aday olmaları durumunda ise bir 25 bin TL daha partiye katkı yapılacak. Ulusal Birlik Partisi’nden aday olmak isteyen bir kişi 50 bin Türk Lirası’nı gözden çıkaracak. Kimi partiler aday bulmakta zorlanırken UBP’de aday adayı bolluğu var.
 
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