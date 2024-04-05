“Hesapsız işlerle bataklık yaratıldı”

HALKIN SESİ'ne konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, mevcut yönetimin hesapsız işlerle ülkede bir bataklık yarattığını vurguladı

HALKIN SESİ-Özel

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, göreve geldiklerinde ilk işin nüfus planlaması olduğuna dikkat çekti.

Erhürman, mevcut yönetimin hesapsız işlerle ülkede bir bataklık yarattığını anlattı, nüfus gibi öğrenci sayısının da bilinmediğini verilerle ortaya koydu.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, HALKIN SESİ Genel Yayın Yönetmeni Ali Fahrioğlu'na açıklamaklarda bulundu.

Erhürman, memlekette hesapsız-kitapsız işler yapıldığını vurguladı. Bu ülkenin ölçeğini aşacak, denetlenemeyeceğini bilerek eğitim kurumu ve üniversite açma izni verildiğinin altını çizen Erhürman, “Bu alanlarda, bu bataklığı oluşturdunuz. Bunun çok ağır siyasi sorumluluğu var. Siyasi sorumluluğun gereği de çekip gitmektir” ifadelerini kullandı.

İstatistik Kurumunun dörtlü hükümet döneminde kurulduğunu anımsatan Erhürman, kendileri açısından son derece önemli bir kurum olduğuna dikkat çekti. İstatistik Kurumunu daha ileriye taşıma vizyonlarının olduğuna vurgu yapan Erhürman, orada çalışanları itibarsızlaştırma niyetinde asla olmadıklarının altını çizdi.

“Bu ülkenin en büyük sorunu, veri sorunudur” diye konuşan Erhürman, ülkede kaç tane pasif öğrenci olduğu konusunda bile rakamların muhtelif olduğuna dikkat çekti. Tufan Erhürman, “Elimizde doğru dürüst veri yok. Bu verisizlik nüfusla ilgili tartışmalardan başlıyor. Biz göreve geldiğimiz anda, 5 yıllık sosyal, kültürel, ekonomik kalkınma planının hazırlıklarına başlayacağız. Bunun da birinci şartı nüfusu bilmektir” dedi. Nüfus politikası oluşturmanın önemine işaret eden Erhürman, karşılarındaki zihniyetin nüfusu bilmeden plan yapacağını iddia ettiğini belirtti. “Hayat pahalılığını gerçek anlamda bilmek söz konusu değilse, 5 yıllık kalkınma planı yapamazsınız” diyen Erhürman, İstatistik Kurumunun 97 noktada hata yapıldığını komitede söylediğini dile getirdi.

Söz konusu komitenin oluşmasından sonra rakamlara ulaşıldığını kaydeden Erhürman, aylarca fiyatı hiç değişmeyen ürünlerde fiyatların girildiğinin söylendiğini ifade etti. Erhürman, “Bizim derdimiz bu ülkede, doğru verilere ulaşılması ve doğru veriler üzerinden politika üretilmesidir” diye konuştu. Martta ve şubatta daha yüksek hayat pahalılığı çıkması sebebinin, aylarca verilmeyen rakamların bir ayda verilmesi olduğuna işaret eden Erhürman, “Her ay yükselen bir şey hiç yükselmiyormuş gibi giriliyor, sonra bir ay yükselişi giriliyor, o ay gerçekte olandan da yüksek çıkıyor. Şubat ve mart aylarında gerçek hayat pahalılığını bilmiyoruz” dedi.

“Devlet yönetecekseniz, veriler üzerinden yöneteceksiniz” diyen Erhürman, İstatistik Kurumu çalışanlarının kendi alanlarda yetkin kişiler olduğuna da dikkat çekti. “Mart ayında göreceğimiz hayat pahalılığı, gerçek hayat pahalılığı olmayacaktır” diye konuşan Erhürman, komitenin oluşmasıyla, şimdiden belli sonuçlar çıkmaya başladığına vurgu yaptı ve gerçekliğin kendi açılarından önemli olduğunun altını çizdi.

“23 ÜNİVERSİTE BU ÜLKENİN ÖLÇEĞİNDE DENETLENEBİLİR DEĞİLDİR”

Yükseköğretim ile ilgili de konuşan Erhürman, ülkenin coğrafya olarak da nüfus olarak da ölçeğinin belli olduğuna vurgu yaptı. Ülkenin bir kaldırma kapasitesi olduğunun altını çizen Erhürman, “36 tane üniversite ön açma izni verirsen, denetleyemezsin” dedi. 23 faal üniversite olduğuna değinen Erhürman, “80 bin ile 110 bin arası öğrenci var. Bir ülkede yönetenler böyle rakam aralığı üzerine mi konuşur? Arada 30 bin kişiden bahsediyoruz” dedi. Üniversitelerde 5 bine yakın akademik kadro ve bin 700 program olduğuna da işaret eden Erhürman, YÖDAK’ta ise sadece 7 üyenin olduğunu kaydetti. 7 üyenin, bu sayıları denetleyemeyeceğinin altını çizen Erhürman, “Bunun gerçekçi bir şey olmadığı ortada. Bir bakan döneminde 16 üniversite ön açma izni veriliyor. 23 üniversite bu ülkenin ölçeğinde denetlenebilir değildir” dedi.

Eğitim kurumlarıyla ilgili de konuşan Erhürman, bir elden 19 tane eğitim kurumu açma izni verilmediğini hatırlattı ve eleştirilerde bulundu. Muhaceretten alınan rakamları da paylaşan Erhürman, kurumlarda 5 bin 520 pasif öğrencinin olduğuna dikkat çekti, aktiften fazla ve nerede olduğu bilinmeyen öğrenci olduğuna vurgu yaptı. Yatay geçiş tüzüğünün de komitede çalışıldığını ifade eden Tufan Erhürman, geçersiz diplomaların hemen tespit edilip iptal edilmesi gerektiğine de dikkat çekti. Erhürman, “Cezai soruşturmanın tamamlanmasını beklemeden geçersiz diplomaları tespit edecek sistemi oluşturun. Bizim bu alanı temizlememiz lazım. Hukuka aykırı iş yapmış olmanın bir sorumluluğu var. Peki bu alanları bu hale getirmiş olmanın bir sorumluluğu yok mu? Bunun siyasi sorumluluğu vardır. Siz hesapsız-kitapsız bu ülkenin ölçeğini aşacak, denetlenemeyeceğini bilerek eğitim kurumu ve üniversite açma izni verdiniz. Bu alanlarda bu bataklığı oluşturdunuz. Bunun çok ağır siyasi sorumluluğu var. Siyasi sorumluluğun gereği de çekip gitmektir” diye ekledi.

