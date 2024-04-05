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"Tarihi iyi bilin, Türk milletini sevin"

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9 Eylül İlkokulu’ndan öğrenciler, Meclis’i ziyaret etti. Meclis Başkanı Töre, çocukların tarihi iyi bilmeleri gerektiğini söyledi

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"Tarihi iyi bilin, Türk milletini sevin"
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9 Eylül İlkokulu’ndan öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde Cumhuriyet Meclisi’ni ziyaret etti. Genel Kurul Salonunda öğrenciler milletvekili ve Meclis yönetici koltuklarına oturdu.
Meclis Yasama Kararlar ve Tutanaklar Müdürü Pembe İnanç Unan Ersöz tarafından Meclis Genel Kurul Salonunda öğrencilere Meclis’in işleyişi anlatıldı.
Temsili kurul sırasında öğrenciler konuşma yaptı, şiirler okudu.
Öğrencilere hitap eden Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, çocukların iyi bir eğitim aldıktan sonra Kıbrıs Türk halkına ve tüm insanlığa faydalı olmalarını diledi.
“Demokrasinin gereği olan seçme seçilme hakkını geleceğin gençlerine emanet edeceğiz” diyen Töre, bugünün öğrencilerinin yarının siyasileri olabileceğini kaydetti.
Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır” sözünü anımsatan Töre, çocukların da tarihi iyi bilmeleri gerektiğini söyledi.
Gençlerden ailelerini, yaşadıkları ortamı ve mensubu oldukları Türk milletini çok sevmelerini isteyen Töre, öğrencilere ve öğretmenlerine başarılar diledi.
 
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