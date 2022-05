Gençler mutsuz ve umutsuz

HALKIN SESİ, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı arifesinde gençlerin nabzını tuttu, onların sorunlarını dinledi. Gençlerin ortak kaygısı gelecek belirsizliği ve işsizlik

Bugün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bir diğer deyişle gençlerin bayramı…Ancak ülkemizdeki gençler mutsuz, umutsuz ve kaygılı…Çünkü ülkelerinde gelecek görmüyorlar. İşsiz kalma korkusuyla ilerde ülkelerinden göç etmeyi düşünüyorlar…HALKIN SESİ, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı arifesinde 16-17 yaşındaki gençlerin nabzını tuttu, onların sorunlarını dinledi.Gençlerin ortak kaygısı gelecek belirsizliği ve işsizlik. Umutsuzluklarını paylaşan ve geleceğe dair kaygılı olduğunu ifade eden gençler, en çok da işsizlikten korkuyor.Bireysel olarak kendilerini kurtarmak adına adadan ayrılmanın kaçınılmaz olduğunu söyleyen yeni kuşağın ülkedeki yöneticilerden, siyasilerden yana hiçbir ümitleri ya da beklentileri yok.Ülkedeki pahalılıktan da dert yanan gençler, satın alacakları şeylere paralarının yetmediğini anlattı.Gençler ne dedi? Gençler ne dedi? Gençler ne dedi? Gençler ne dedi?“19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için sevinci değil de genç bir birey olduğumuzu anımsatan, genç bireylere değer ve önem verildiğini ifade eden bir gün olduğundan dolayı onun mutluluğunu yaşıyorum.Bana göre ülkemizde gençlerin birçok sorunu vardır. İşsizlik sorunu başta gelenler arasındadır. Ama gençlerin bir diğer sorunu da kötü alışkanlıkları, özentilikleridir. Birçok genç madde kullanımından harap olmaktadır.KKTC’de daha düzgün ve düzenli bir yönetim ile bir gelecek olacağını düşünüyorum. Gereken her şey kuralına göre uygulansa işsizlik oranının azalacağını düşünüyorum. Gelecek kaygım yok hayatı geldiği gibi kabulleniyorum.Memleketimde yaşıyorum ama huzurlu değilim birçok kötü şeyler olduğundan dolayı.Pahalılık bizi olumsuz etkiledi çünkü alım gücü düştü her şey çok pahalı oldu özellikle ekmek, yakıt. Bir anda kadar zam yapılmamalıydı temel gıdalar çok aşırı bir zam miktarına uğradı.Ülkedeki siyasete hiçbir şekilde güvenim yoktur. Bu ülkeyi düzgünce ideallere uygun şekilde yöneteceklerini düşünmüyorum ve bakanların atandıkları yere uygun olmadığını işten anlamadıklarını düşünüyorum. İnsan hayatına önem verdiklerini de düşünmüyorum. Ülkeyi bir felakete sürüklediklerini düşünüyorum ve ben bu yönetimden bu hükümetten memnun değilim. Erken seçimin şart olduğunu düşünüyorum. Çünkü hepsi makam kavgası, koltuk kavgası peşinde. Ülkeye zarar verdiklerini insan hayatının kalitesini düşürdüklerini düşünüyorum”Ayşe Mitru“19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramlarında geçen yıllarda içimde coşku ve sevinç vardı ama şuan artık yok.Bana göre gençlerin en büyük sorunu enflasyon.Bu hükümetle ülkede gelecek görmüyorum. Bu ülkede yaşamanın güzel yanları var ama mutlu olmak için çabalamak gerekiyor.Ülkedeki pahalılık nedeniyle artık daha az geziyoruz, daha az eğleniyoruz.Üniversite bitince işsiz kalma korkum var.Bu hükümetin ülkeyi iyi günlere götürebileceklerini düşünmüyorum. Hükümetin değişmesi lazım”Abdurrahman Şimşek“Ülkede gelecek kaygım yok. Mutluyum. Ancak eğer hedeflerimin peşinden gidersem ülkeden zorunlu şekilde ayrılacağım.Pahalılık insanları çok etkiledi. İnsanların yüzde 95’i kan ağlıyor.Siyasetçilere güvenmiyorum. Çünkü on laflarından dokuzu yalan biri şüpheli.”Arda Yarıcıoğlu“Pahalılık arttı. Öğrenciyiz o yüzden zorlanıyoruz. Ülkemden göç edebilirim, iş konusunda ben kendi mesleğim konusunda yaşamıyorum. Eğer işimi büyütürsem gitmeyi düşünüyorum.Üniversite bitince işsiz kalma korkum biraz var. Siyasetçiler eğer ki gençleri düşünerek davranırlarsa ülkeyi daha iyi yerlere tanışacağını düşünüyorum”Ceyda Polat“Ülkemizde gençlerin en büyük sorunu işsizlik ve gelecek kaygısı. Bu ülkede yaşamaktan mutlu ve huzurlu değilim.İlerde ülkeden göç etmeyi düşünüyorum. Çünkü olduğumuz ülkede gelecek yoktur. İş bulma imkanları çok sınırlı.Ülkede pahalılık arttı. Alacağımız şeye paramız yetmiyor. Paramızın değeri yok.Üniversite bitirince işsiz kalma korkum var. Zaten gençlerin yüzde 90’ı liseyi bitirdikten sonra üniversiteyi bitirdikten sonra işsiz kalır ve herhangi bir bölümü olmayan işte çalışmaya başlar.Ülkedeki siyasetçilerin ülkeyi güzel günlere taşıyacağını düşünmüyorum çünkü her zaman aynı şeyleri yapıyorlar zaten hükümet bir ayda üç defa falan kuruldu onun için siyasetçilere güvenimiz yok.”Ebrar Sakallı“Bu ülkede gençlerin en büyük sıkıntısı işsizlik ve eğitim olanaksızlığı.Kendi adıma konuşuyorum, bu ülkede ben hiçbir gelecek görmüyorum.Kendi ülkemizde yaşamaktan tabii ki mutluyuz ama ekonomi durumundan hiç de mutlu değiliz.Kendi ülkemde yaşamayı tercih ederim, ülkemde okumayı, kendimi geliştirmeyi tercih ederim ama olanak sağlanmayınca maalesef de Avrupa’ya gitme seçeneği doğuyor çünkü olanak yok kendimi geliştirmem için gösterge yok.Üniversite bitirince işsiz kalma korkumuz var. Mezun öğrencilerin kendi olanaklarını kendileri yaratması gerekiyor ama bazılarına iş hayatına kurulacak imkan bile sağlanmıyor.”Kevser KaradağÜlkede gerçekten çok sıkıntı var. Maddi durum açısından çok kötü durumda.En büyük sorunlar; iş, okul, ulaşım vs.İleride ne olacağımızı bilmiyorum ama pek umutlu olduğum söylenemez.Çoğu genç gibi tabii ki gelecek kaygım var. İmkanı olan ve akrabası olan pek çok Kıbrıslı Türk Londra'ya gidiyor. Benim de göç etmek aklımda var açıkçası ama cesaretim yok.Şahsen evimden uzak olduğumda veya birisinde kaldığımda çok mutsuz olurum yani mutsuzdan kastım içimde bir sıkıntı olur, rahat edemem ayrıca memleketimi ve yasadığım yeri seviyorum.Pahalılığın herkesi çok derinden etkilediği kesin. Her gün zam başka ülkede bu kadar yaşanmaz. Çoğu genç, küçük yaşta bu pahalılık ve işsizlik yüzünden ne yapacağını düşünmek zorunda. Çok basit bir örnek, buradaki son model cep telefonu 20 bin TL civarı. Belki de bir senede alırsınız ama Avrupa’da bir hafta değil.Üniversite bitince işsiz kalma korkumuz var. Şu an hangi gençte bu korku yok ki? Herkes durumu biliyor.Siyasetle çok aram yok ama gördüklerimden, duyduklarımdan yaptıklarına bakılırsa siyasetçilerimden hiçbir umut görmüyorum. Gelecek kapkaranlık, bu ülkedeki çoğu gencin umudu kalmadı.Yılmaz Soykıray:“Ülkede bize göre eğitim çok iyi değil. İleride işsiz kalma kaygımız var. Torpil lazım.Üniversiteyi kazanırsam yurt dışında gitmeyi düşünürüm.Pahalılık herkesi kötü etkilediği gibi bizi de kötü etkiledi, her şeye zam zam zam geçinemiyoruz.Ülkedeki siyasetçilerin ülkeyi güzel günlere taşıyacağını düşünmüyorum, hepsinin işi hikaye.”Ertan Erhurman