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Gençler Ata’nın anısına sürdü

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Maraş’ta “Atam Işığınla Geleceğe Sürüyoruz” adı altında bisiklet etkinliği yapıldı

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Gençler Ata’nın anısına sürdü

Gazimağusa’da 19 Mayıs Atatürk’ü  Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Maraş’ın ziyarete açılan bölümünde  “Atam Işığınla Geleceğe Sürüyoruz” sloganıyla bisiklet etkinliği gerçekleştirildi.


Gazimağusa Kaymakamlığı ile Gazimağusa Belediyesi organizasyonu ile düzenlenen etkinliğe, Gazimağusa merkez ortaokulları ve liselerinden 10’ar öğrenci ve 2’şer eğitmen olmak üzere yaklaşık 120 kişi katıldı.
Etkinliğe katılanlara bisikletler Gazimağusa Belediyesi tarafından temin edildi.
Dr. Fazıl Küçük Stadyumu’ndan başlayan etkinlik Maraş’ın içindeki plajda sona erdi.
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