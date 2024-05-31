Fatoş'la Kitap Dünyası

Bir kitap dünyadan daha geniştir. Çünkü maddeye düşünceyi katar. (Victor Hugo)





Haftanın En Çok Okunan Kıbrıs Kitapları: Notalar Rüyama Girdi - Başak Gorgetti

Bir Cereyan Masalı - KIBTEK 1975-2012- Tufan Ekici

Bir Arpalık Yer - Muharrem Özdemir, Neriman Saygılı, Fatma Arpalıklı

Safir 1 - Müjdelenen Zaman - Kemal B. Caymaz

Ada Kıbrıs - Turist Rehberi Gözüyle Ada Kıbrıs ve Yaşanmışlık Tarih Kültür ve Doğa Yazıları - Hasan Karlıtaş

Haftanın En Çok Okunan Dünya Kitapları: Rezonans Kanunu - Pierre Franckh

Ölüm Çığlığı - Agatha Christie

Süt ve Bal - Rupi Kaur

Pembe Fili Düşünme - Zeynep Selvili Çarmıklı

Kızıl Karma - Jean Christophe Grange



BİR CEREYAN MASALI – KIBTEK1975-2012 – TUFAN EKİNCİ





“Bir Cereyan Masalı, Kıbrıs’ın kuzeyinde yıllardan beri var olan elektrik sorununu akademik ve eleştirel bir bakış açısıyla irdeleyen bir çalışmadır. Her ne kadar özelde elektrik sorunundan söz edilse de genelde Kıbrıs’ın kuzeyinde 1974 yılı sonrası oluşan çarpık düzenin işleyişi hakkında da örnekler ve saptamalar kitap içerisinde okuyucuların karşısına çıkıyor.

1974 sonrası hamasi söylemler ile ortaya çıkan yönetim ve sonrasında kurulan hükümetler, Kuzey Kıbrıs’ı her yönden ileriye götürebilecek fırsatlar yakalamalarına rağmen, kendi ve yakın çevrelerinin çıkarları uğruna, ülke refahına katkıda bulunacak yeterli icraat yapamamışlardır. Üstelik, bunun sorumlusu olarak hep Kıbrıs sorunundaki çözümsüzlük ve KKTC’nin uluslararası alandaki tanınmamışlığı gösterilmiştir.

1974-1987 yılları arasında elektrik üretilmemesine rağmen vatandaşından elektrik parası toplayan hükümetler, 1987-1994 yılları arasında elektriğin bir kısmını üretmeye başlayınca üretim için gerekli mazotu ancak borç alarak karşılayabilecektir.

Ne yazık ki, patronaj ilişkileri içinde rantçılık prensipleri ile hareket edilmiş ve sorunun çözümü mümkünken giderek sorunlar büyütülmüştür.

Kitabın içinde, buna neden olanların 1974 yılı sonrası elektrik meselesi ile ilgili duruşları ve devletin temsil edildiği en önemli yer olan Meclis’teki söylemleri de yer almaktadır.”







ÖLÜM ÇIĞLIĞI – AGATHA CHRISTIE



Albay Protheroe’nun öldürülmesi St. Mary Mead halkını şaşırtmış ama pek de üzmemişti. Albayı öldürmekle katilin dünyaya büyük bir iyilik yaptığını söyleyen köyün papazı, Protheroe’nun genç ve fingirdek karısını da kocasını öldürmekle suçlamıştı. Peki sadakatsiz Bayan Protheroe ve genç ressam sevgilisi bu konuda ne düşünüyorlardı?



Entrikalarla bezeli gerilimi yine kurnaz Jane Marple çözüyor.



Bu romanda okurla Miss Jane Marple ile ilk kez tanışıyor.





HAFTANIN KİTABI İYİLEŞME ZAMANI – FUNDA UÇUK ER

Erkekleri duygusuz zannediyorlar. Onların canı yanmaz, onlar acı çekmez inanışı ne büyük bir yanılgı. Oysa erkekler mumun içten içe eridiği gibi uğrun uğrun çeker acıyı. Acı, üzerinde eğreti durur zannederler, zira toplumun beklentisi bu yöndedir, o ise kendine söve söve çeker acıyı. "O İlk gördüğü, tanıdığı, güvendiği sevdiği insan değildi artık; seven yanılmış, sevilen yabancılaşmıştı." "İlk acı değilsin" dedim. "Son acı da olmayacağım" dedi. "Yalnızlık hiç geçmiyor" dedim. "Yazıyorsun ya" dedi.

Acı çeken insan uykuya kaçarmış. İyi ki uyuyabiliyorum ya bir de tam tersi olsaydı. En azından uyumak demek bir süre de olsa unutmak demek. "Her çağda şartlar ne kadar ağır ve umutsuz olursa olsun inananlar için bir Nuh'un Gemisi vardır. İnananlar ona sığınırlar ve onu felaketlerin yatıştığı veya erişemediği, trajik çizgilerin durgunlaştığı bir yere ulaştırabilirse kurtuluş yeniden başlayacak demektir." Sen vazgeçebiliyor musun sevdiklerinden? Seni onca yaralamışken, ya da seni yok saymışken. Aklından çıkarabiliyor musun?

"Çok sorum vardı cevaplanacak. Çok kırık yanım vardı sarılacak." "Anlaşılmak isterdim. Hevesle koştuğum, eşiğinde durduğum o kapının gerçekten açık olduğuna inanmak, bütün yorgunluğumu dindirecek bir köşesinde sığınıp içimi dökmeye, o eşiğe varmanın güzelliğini anlatmak isterdim. Ama bana sadece üstüme kapatılmış bir kapıyla, bir yürek ağrısı kaldı... Ne çok açız sevilmeye Allah'ım, ne çok muhtacız. İnsan yaptıklarından çok yapabilecekken yapmadıklarından pişman olmuyor mu? "Beklentim yokmuş gibi davranıp, içime dünyalar kadar umudu sığdırmaktan yoruldum."



HAFTANIN YAZARI : AZİZ NESİN





Türk edebiyatının gelmiş geçmiş en iyi mizah yazarı. Ülkemizde sistem, devlet, bürokrasi ve toplum eleştirisini en sert ve en başarılı biçimde dile getiren yazarlardan. Aynı zamanda dünyaca ünlü bir yazardır. Yapıtları hemen hemen bütün önemli dünya dillerine çevrilen ve mizah alanında birçok ödüle değer görülen bir yazarımızdır. Oyunları, romanları, öyküleri, şiirleri ile çok yönlü dehalardan olan aziz nesin, maalesef bu yönleriyle değil, din ve inanç üstüne söyledikleriyle halk arasında tanınmıştır. Milletimizin cehaleti ve dine bağlı yaşamını kendine özgü sert üslubuyla eleştirmesi neticesinde, ultra milliyetçilerin ve yobazların hedefi olmuştur. Nitekim cumhuriyet tarihinin en utanç verici olaylarından birinin yaşandığı madımak oteli orta direk, zübük, yaşar ne yaşar ne yaşamaz,

“Bir Cereyan Masalı, Kıbrıs’ın kuzeyinde yıllardan beri var olan elektrik sorununu akademik ve eleştirel bir bakış açısıyla irdeleyen bir çalışmadır. Her ne kadar özelde elektrik sorunundan söz edilse de genelde Kıbrıs’ın kuzeyinde 1974 yılı sonrası oluşan çarpık düzenin işleyişi hakkında da örnekler ve saptamalar kitap içerisinde okuyucuların karşısına çıkıyor.1974 sonrası hamasi söylemler ile ortaya çıkan yönetim ve sonrasında kurulan hükümetler, Kuzey Kıbrıs’ı her yönden ileriye götürebilecek fırsatlar yakalamalarına rağmen, kendi ve yakın çevrelerinin çıkarları uğruna, ülke refahına katkıda bulunacak yeterli icraat yapamamışlardır. Üstelik, bunun sorumlusu olarak hep Kıbrıs sorunundaki çözümsüzlük ve KKTC’nin uluslararası alandaki tanınmamışlığı gösterilmiştir.1974-1987 yılları arasında elektrik üretilmemesine rağmen vatandaşından elektrik parası toplayan hükümetler, 1987-1994 yılları arasında elektriğin bir kısmını üretmeye başlayınca üretim için gerekli mazotu ancak borç alarak karşılayabilecektir.Ne yazık ki, patronaj ilişkileri içinde rantçılık prensipleri ile hareket edilmiş ve sorunun çözümü mümkünken giderek sorunlar büyütülmüştür.Kitabın içinde, buna neden olanların 1974 yılı sonrası elektrik meselesi ile ilgili duruşları ve devletin temsil edildiği en önemli yer olan Meclis’teki söylemleri de yer almaktadır.”Albay Protheroe’nun öldürülmesi St. Mary Mead halkını şaşırtmış ama pek de üzmemişti. Albayı öldürmekle katilin dünyaya büyük bir iyilik yaptığını söyleyen köyün papazı, Protheroe’nun genç ve fingirdek karısını da kocasını öldürmekle suçlamıştı. Peki sadakatsiz Bayan Protheroe ve genç ressam sevgilisi bu konuda ne düşünüyorlardı?Entrikalarla bezeli gerilimi yine kurnaz Jane Marple çözüyor.Bu romanda okurla Miss Jane Marple ile ilk kez tanışıyor.Türk edebiyatının gelmiş geçmiş en iyi mizah yazarı. Ülkemizde sistem, devlet, bürokrasi ve toplum eleştirisini en sert ve en başarılı biçimde dile getiren yazarlardan. Aynı zamanda dünyaca ünlü bir yazardır. Yapıtları hemen hemen bütün önemli dünya dillerine çevrilen ve mizah alanında birçok ödüle değer görülen bir yazarımızdır. Oyunları, romanları, öyküleri, şiirleri ile çok yönlü dehalardan olan aziz nesin, maalesef bu yönleriyle değil, din ve inanç üstüne söyledikleriyle halk arasında tanınmıştır. Milletimizin cehaleti ve dine bağlı yaşamını kendine özgü sert üslubuyla eleştirmesi neticesinde, ultra milliyetçilerin ve yobazların hedefi olmuştur. Nitekim cumhuriyet tarihinin en utanç verici olaylarından birinin yaşandığı madımak oteli katliamından ancak yaralı olarak kurtarılmıştır. Yapıtları en çok sinemaya uyarlanan yazarlardan biridir. Gol kralı koltuk sevdası gibi önemli filmler onun yapıtlarından uyarlamadır.