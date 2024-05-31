banner913
banner932
Devlet Piyangosu çekildi… Büyük ikramiye ‘64197’ numaralı bilete isabet etti
Devlet Piyangosu çekildi… Büyük ikramiye ‘64197’ numaralı bilete isabet etti
10 0
"İlk günden beri durmadık, durmayacağız"
18 0
 
122 hak sahibine arsa koçanları verildi
122 hak sahibine arsa koçanları verildi
42 0
Facianın eşiğinden dönüldü
Facianın eşiğinden dönüldü
68 0
Nazım Beratlı'yı kaybettik
Nazım Beratlı'yı kaybettik
33 0
İngiltere’de siyasi partiler KKTC’ye uçuş yasağının kaldırılması için ortak talepte bulundu
İngiltere’de siyasi partiler KKTC’ye uçuş yasağının kaldırılması için ortak talepte bulundu
19 0
Polis örgütüne 129 yeni polis
Polis örgütüne 129 yeni polis
30 0
banner1032
banner1038

Hemşire açığı ciddi boyuta ulaştı

banner1020

banner974
Hemşire açığı ciddi boyuta ulaştı
banner971
Güney Kıbrıs’ta hem kamu hem de özel hastane ve kliniklerde hemşire açığının ciddi boyuta ulaştığı bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta hemşire açığının ciddi boyutlara ulaştığını, hem devlet hem de özel hastane ve kliniklerin şu anki hemşire ihtiyacının 500 olduğunu yazdı.
Gazete, bu durumun, AB ülkeleri dışında Hindistan ve Filipinler gibi üçüncü ülkelerden hemşire çalıştırılmasına izin verilmesi konusunu gündeme getirdiğini belirtirken, hemşireleri temsil eden örgütlerin ise, bunun gerçekleşebilmesi için çok katı kriterler uygulanmasını istediklerini aktardı.
Gazete ayrıca, Rum Sağlık Bakanlığı’nın çözüm arayışını sürdürdüğünü de vurguladı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.