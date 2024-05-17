Fatoş'la Kitap Dünyası

“ Kitabına eğilmiş çocuk, aşını pişiren kadın, tarlasını süren çiftçi, tezgâhtaki sanatkâr fenalık düşünmeye vakit bulamaz.” [ Ahmet Yesevi ]

Haftanın En Çok Okunan Kıbrıs Kitapları:

Üç Birlik Kuralı Bozulan Tragedya Kıbrıs Üçlemesi - Aliye Ummanel

Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-Exupery

Kulüp - Kıbrıs’ta Jön Türk Hareketi Kardeş Ocağı - Sibel Siber

Yeşil Adanın Çocukları - Havva Tekin

Kınasız Gelinler - Acı Molehiya - Fulya Adalıer Canbolat

Haftanın En Çok Okunan Dünya Kitapları:

Rezonans Kanunu - Pierre Franckh

Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig

Labirent - Batı ve Hasımları- Amin Maalouf

Yeni Ekonomi - 21. Yüzyıla Özgü Yaklaşımlar - Mahfi Eğilmez –

İktidar (Güç Sahibi Olmanın 48 Yasası) - Robert Greene



ÜÇ BİRLİK KURALI BOZULAN TRAGEDYA KIBRIS ÜÇLEMESİ – ALİYE UMMANEL



REZONANS KANUNU – PIERRE FRANCKH

HAFTANIN KİTABI

PANDORANIN KALBİ – DİLARA KESKİN



Bizi nefes alamıyor olmak değil, ümitsiz kalmak öldürür.

"Hissiz olamıyorsan hissiz gibi davran, bu seni güçlü gösterir"

Eski neşeli halimin katili gibi hissediyorum bazen. Sanki o umut dolu kızı öldürmüşüm gibi geliyor. Sık sık gülümsüyorum ama çok nadir mutlu hissediyorum.

Kimileri hatırlamak lanettir, derler ama unutmamak iyidir, inan bana.

Sık sık gülümsüyorum ama çok nadir mutlu hissediyorum, nefes almaya devam ediyorum ama sanki yaşamıyorum

"Seni öldürmediğim için şimdi ben mi suçluyum?" "Beni yaşarken öldürüyorsun ya,"

Zamanın akıp gitmesine rağmen tek bir anda yaşamanın ağırlığını kimse bilmiyor ama herkes akıl veriyor.

"Duyguların fiziksel olarak acı vereceğini sanmazdım, doğruymuş meğer"

+Sürekli beni bölersen şarkının ruhunu öldürmüş olursun -Ne yaparsan yap sanatın ruhunu öldüremezsin.

+Hayat devam ediyor, derler

-Beni neden kurtardın? Neden ölüme terk etmedin?

"Cehalet bazen saf mutluluk demekti. Hoş yalan üzerine inşa edilmiş bir mutluluk ne kadar kalıcı olabilirdi?"

HAFTANIN YAZARI: JULES VERNE

Aliye Ummanel’in “Passa Tempo”, “Kayıp” ve “Ev” oyunlarından oluşan ve Işık Kitabevi tarafından yayımlanan “Kıbrıs Üçlemesi: Üç Birlik Kuralı Bozulan Tragedya” isimli kitabı 10 Mayıs Cuma akşamı düzenlenen etkinlikte tanıtıldı.Işık Kitabevi ile Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği tarafından düzenlenen etkinliğe Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği Eş Başkanı şair Neşe Yaşın, araştırmacı yazar Mete Hatay ve tiyatro sanatçısı Hatice Tezcan konuşmacı olarak yer aldı.Işık Kitabevi’nden yapılan açıklamaya göre, Neşe Yaşın konuşmasında yazarın oyunlarına savaşı deneyimlememiş kuşağın aktarımı ve aktarılan hikâyelerde kadının savaşla ilişkisi gibi açılardan yaklaşırken, Mete Hatay oyunları bellek, tanıklık ve aidiyet kavramları temelinde, resmi tarih dışında sanatın tarih anlatımı gibi açılardan ele aldı. Hatice Tezcan ise konuşmasında Aliye Ummanel’in oyun metinlerinde karakteristik bir özellik olarak ritmi irdeledi, metnin sesi ve oyuncuyla ilişkisine odaklandı.Size hep ulaşılmaz görünen mutlu anları özlüyorsunuz. Evrendeki sonsuz zenginliğin bir parçası olmak ve onunla uyum içinde kalmak istiyorsunuz. Artık hayatın gerçek, bilgece sırlarından birini keşfetme zamanı geldi: Hissettiğiniz ya da düşündüğünüz her şey, bir rezonans alanı oluşturur ve hem sizi hem de çevrenizdekileri kalıcı olarak değiştirir.Kuantum düşünce tekniğinin temelinde yer alan Rezonans Kanunu’na göre sizi isteklerinizi gerçekleştirmekten alıkoyan sınırlar yalnızca kalbinizdedir. Pierre Franckh bu kitapta arzularınızı bloke edebilme potansiyeline sahip iç ve dış etkileri nasıl ortadan kaldıracağınızı, hedeflerinize dair pozitif bir imgelemeyi nasıl yapacağınızı, nasıl güçlü rezonans alanı kuracağınızı, düşünce gücünüz ve hislerinizle hayatınızda olmasını istediğiniz değişiklikleri nasıl elde edeceğinizi anlatıyor.-Hayat sadece uğruna yaşamaya değecek sebebi olanlar için devam ediyor. Diğerlerimizi hep aynı noktada takılı kaldık+düşündüm, ama sonra gülüşün aklıma geldi.Jules Gabriel Verne, 8 Şubat 1828 tarihinde Fransa'nın Nantes kasabasında doğdu.Jules Verne ilk olarak tiyatro eserleri kaleme aldı. Pierre-Jules Hetzel'in yayımcılığını üstlendiği ''Balonla Beş Hafta'' adlı romanı ile geniş kitleler tarafından tanındı. Bilimkurgu edebiyatının öncülerinden oldu. Eserlerinde denizaltıdan ve uzaya yolculuktan bahsetti. Edebiyat dünyasındaki bu başarısı ile gelişmekte olan Avrupa sanayisine ve teknolojisine birçok konuda ilham verdi. Son dönemdeki eserlerinde politik göndermeler ve bazı tarihsel bilgiler sundu. Eserleri 148 dile çevrilen Verne, öldüğünde arkasında yayımlanmamış 6 kitap bıraktı.