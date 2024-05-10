Fatoş'la Kitap Dünyası

"Kitap bir limandı benim için... Ve kitaplardaki insanları sokaktakilerden daha çok sevdim. CEMİL MERİÇ

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DÜNYA BURADA BİTSİN – EMEL KAYA

İKTİDAR(GÜÇ SAHİBİ OLMANIN 48 YASASI) – ROBERT GREENE

HAFTANIN KİTABI

MEVLANA’NIN SÖZLERİNDEN OLUMLAMALAR – VEDAT DELEK





Bir gün gelir, açmaz dediğin çiçekler açar, Gitmez dediğin dertler gider, Bitmez dediğin zaman geçer. (Hz. Mevlana)

Öfke rüzgâr gibidir, bir süre sonra diner; ama birçok dal kırılmıştır bile. (Hz. Mevlana)

Kendini küçük görmeyi bırak. Sen yürüyen evrensin. (Hz. Mevlana)

Bir insanda, kendini yüksek görme, hırs ve şehvet varsa, bunlar o konuşurken soğan yemiş gibi kokar. (Hz. Mevlâna)

Allah'ın verdiği de, vermediği de imtihandır. (Hz. Mevlâna)

Kötülük yaptığın zaman kork; çünkü o bir tohumdur. Allah yeşertir, karşına çıkartır. Mevlana

Her şey neye layıksa ona dönüşür. (Hz. Mevlana)

Kapı açılır, sen yeter ki vurmayı bil. Ne zaman? Bilmem. Yeter ki o kapıda durmayı bil. (Hz. Mevlana)

Cahille girme münakaşaya, Ya sinirini zıplatır tavana ya da yazık olur adabına. (Hz. Mevlana)

Kapalı kapı yoktur, yanlış anahtar vardır. (Hz. Mevlâna)

Aldırma söylenenlere: Varsın, görenler seni bir ot sansın. Sen gül ol da, uğruna ötmeyen bülbül utansın. (Hz. Mevlana)

Mücevherler vakitle alınabilir, ama vakitler mücevherle alınamaz. ne varsa farkına var. (Hz. Mevlâna)

Dua et, Rabbim seni terk etmesin. İşte o terk ederse, gerçekten bitersin..! (Hz. Mevlana)

HAFTANIN YAZARI : ROBERT KIYOSAKI



eğilip içtiğim su bana ne verdikılıçlar ve mahrem bilgisikınımda eğleşir hidrojenkeskin göze oturur sebatlı geyiklinki burada tıklayın açılsınbenim evcil kitabımda her şey çok komikkitabım kalındır ve nabzı puldankitabım gerilmiş azarlı bir yaydandağ kazansınben bu oku atamam(Tanıtım Bülteninden)Gücü elde etmek isteyenlere, gücün esiri olanlara ya da güce karşı direnenlere... Güç Sahibi Olmanın 48 Yasası Kimi gücünün zirvesindeyken ölümcül bir hatayla elindekini yitirir. Kimi çok ileri gider veya yeterince ilerleyemez. Fakat kimileri de doğru adımı atarak insanüstü bir gayretle gücü kendilerine çeker. Tarih boyunca yazarlar ve filozoflar kendilerine şu soruyu sormuşlardır; bizden öncekilerin başarılarından ya da hatalarından ne gibi dersler alabiliriz? Üç bin yıllık süre içinde güç hakkındaki çeşitli yazıları hep aynı konuları işlemiş, gücün özünü tanımlayarak nasıl arttırılacağını ve yönetileceğini veya nasıl yok edileceğini tarif etmiştir. Gücün 48 Yasası zihinlerden sonsuza dek silinmeyecektir.8 Nisan 1947 yılında Hilo, Hawaii’de doğdu. Vietnam savaşı sırasında, helikopter savaş gemisi pilotu olarak görev aldığı bilinmekte. Burada hava madalyası ile ödüllendirildi. Hilo’da Hawaii Üniversitesinde MBA programına kaydoldu.Sonrasında 1974 yılında deniz piyadelerinden taburcu oldu. Bunların yanındasorusuna sadece bunlarla yanıt verilebilir. Yatırımcı, girişimci, yazar, motivasyonel konuşmacı, finansal okuryazarlık eylemci. Finansal yorumcu ve aynı zamanda radyo kişiliğidir.1978 yılına kadar Xeroc’ta satış ortağı olarak çalıştı. Bu süreçte 1974 yılında hayatını değiştirdiğini belirten Erhard EST seminerlerine katıldı. Birçok kitabı ve yazdığı bir dizi bulunmaktadır.çalıştığı her alanda oldukça başarı sağlamıştır. Birçok kişi için yarar sağlayacak işlerde bulunmuştur. İnsanlara kişisel gelişim adına yazdıkları ile yol göstermiştir. Okurları yazar için birçok iyi yorumda bulunmakta. Faydalı ve özgün çalışmaları olduğu belirtilmektedir.