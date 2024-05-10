Fatoş'la Kitap Dünyası

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- Bilinçaltının Gücü - Joseph Murphy
DÜNYA BURADA BİTSİN – EMEL KAYA
eğilip içtiğim su bana ne verdi
kılıçlar ve mahrem bilgisi
kınımda eğleşir hidrojen
keskin göze oturur sebatlı geyik
linki burada tıklayın açılsın
benim evcil kitabımda her şey çok komik
kitabım kalındır ve nabzı puldan
kitabım gerilmiş azarlı bir yaydan
dağ kazansın
ben bu oku atamam
(Tanıtım Bülteninden)
İKTİDAR(GÜÇ SAHİBİ OLMANIN 48 YASASI) – ROBERT GREENE
Gücü elde etmek isteyenlere, gücün esiri olanlara ya da güce karşı direnenlere... Güç Sahibi Olmanın 48 Yasası Kimi gücünün zirvesindeyken ölümcül bir hatayla elindekini yitirir. Kimi çok ileri gider veya yeterince ilerleyemez. Fakat kimileri de doğru adımı atarak insanüstü bir gayretle gücü kendilerine çeker. Tarih boyunca yazarlar ve filozoflar kendilerine şu soruyu sormuşlardır; bizden öncekilerin başarılarından ya da hatalarından ne gibi dersler alabiliriz? Üç bin yıllık süre içinde güç hakkındaki çeşitli yazıları hep aynı konuları işlemiş, gücün özünü tanımlayarak nasıl arttırılacağını ve yönetileceğini veya nasıl yok edileceğini tarif etmiştir. Gücün 48 Yasası zihinlerden sonsuza dek silinmeyecektir.
HAFTANIN KİTABI
MEVLANA’NIN SÖZLERİNDEN OLUMLAMALAR – VEDAT DELEK
- Bir gün gelir, açmaz dediğin çiçekler açar, Gitmez dediğin dertler gider, Bitmez dediğin zaman geçer. (Hz. Mevlana)
- Öfke rüzgâr gibidir, bir süre sonra diner; ama birçok dal kırılmıştır bile. (Hz. Mevlana)
- Kendini küçük görmeyi bırak. Sen yürüyen evrensin. (Hz. Mevlana)
- Bir insanda, kendini yüksek görme, hırs ve şehvet varsa, bunlar o konuşurken soğan yemiş gibi kokar. (Hz. Mevlâna)
- Allah'ın verdiği de, vermediği de imtihandır. (Hz. Mevlâna)
- Kötülük yaptığın zaman kork; çünkü o bir tohumdur. Allah yeşertir, karşına çıkartır. Mevlana
- Her şey neye layıksa ona dönüşür. (Hz. Mevlana)
- Kapı açılır, sen yeter ki vurmayı bil. Ne zaman? Bilmem. Yeter ki o kapıda durmayı bil. (Hz. Mevlana)
- Cahille girme münakaşaya, Ya sinirini zıplatır tavana ya da yazık olur adabına. (Hz. Mevlana)
- Kapalı kapı yoktur, yanlış anahtar vardır. (Hz. Mevlâna)
- Aldırma söylenenlere: Varsın, görenler seni bir ot sansın. Sen gül ol da, uğruna ötmeyen bülbül utansın. (Hz. Mevlana)
- Mücevherler vakitle alınabilir, ama vakitler mücevherle alınamaz. ne varsa farkına var. (Hz. Mevlâna)
- Dua et, Rabbim seni terk etmesin. İşte o terk ederse, gerçekten bitersin..! (Hz. Mevlana)
HAFTANIN YAZARI : ROBERT KIYOSAKI
Robert Toru Kiyosaki 8 Nisan 1947 yılında Hilo, Hawaii’de doğdu. Vietnam savaşı sırasında, helikopter savaş gemisi pilotu olarak görev aldığı bilinmekte. Burada hava madalyası ile ödüllendirildi. Hilo’da Hawaii Üniversitesinde MBA programına kaydoldu.
Sonrasında 1974 yılında deniz piyadelerinden taburcu oldu. Bunların yanında Robert Kiyosaki kimdir sorusuna sadece bunlarla yanıt verilebilir. Yatırımcı, girişimci, yazar, motivasyonel konuşmacı, finansal okuryazarlık eylemci. Finansal yorumcu ve aynı zamanda radyo kişiliğidir.
1978 yılına kadar Xeroc’ta satış ortağı olarak çalıştı. Bu süreçte 1974 yılında hayatını değiştirdiğini belirten Erhard EST seminerlerine katıldı. Birçok kitabı ve yazdığı bir dizi bulunmaktadır.
Robert Kiyosaki çalıştığı her alanda oldukça başarı sağlamıştır. Birçok kişi için yarar sağlayacak işlerde bulunmuştur. İnsanlara kişisel gelişim adına yazdıkları ile yol göstermiştir. Okurları yazar için birçok iyi yorumda bulunmakta. Faydalı ve özgün çalışmaları olduğu belirtilmektedir.