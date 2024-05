Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, birkaç gün sonra çiğ süte zam geleceğini açıkladı

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, BRT Canlı yayınında et ve süt fiyatlarını değerlendirdi.

Girdi maliyetlerinin artmasından şikayet eden Naimoğulları, “Mazot desteği cüzi bir destek. Temel gıda maddesini etkileyen dövizdir. Temel gıda maddesi, aslında mazottur, girdi maddeleridir.” dedi.

Naimoğulları, “Herşeye rağmen et ve et ürünlerini, süt ve süt ürünlerini nasıl daha fazla dengeleyebiliriz, bunu düşünüyoruz. Ne yazık ki, birkaç gün sonra çiğ süte zam gelecek” diye konuştu.

Binboğa Yem Fabrikasının, yeme yüzde 28 zam yaptığını belirten Naimoğulları, hükümetin öncelikle girdi maliyetlerini düşürmesi gerektiğini söyledi.

Naimoğulları,” Sen eğer devletsen, önce nüfusunu bileceksin. Et, süt, tüketimini bileceksin. Ona göre planlama yapacaksın Sayın Tarım Bakanı” diye ekledi

Yayında kuzu fiyatlarıyla ilgili ilginç bir de tespitini paylaşan Naimoğulları, “ Bu ülkede karpuz çıkınca, insanlar et yemiyor. Karpuz hellimle yemeği geçiriyor. Bizden gelip kuzu isteyen olmaz” dedi.

Çiğ süt fiyatının iyileştirilmesi gerektiğini belirten Naimoğulları, aksi halde üreticinin canlı hayvan fiyatına artış yapmak zorunda kalacağını sözlerine ekledi.