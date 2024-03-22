Fatoş'la Kitap Dünyası

Haftanın En Çok Okunan Kıbrıs Kitapları:
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- Güvercinciler - Alice Hoffman
- Yaşını Gösteren Kadınlar - Yaşlanmanın Feminist Deneyimi
- Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali
BİR LAL HİKAYESİ – FİLİZ YUVALI
Lal
Sıkıştırılmış şarap kadehlerindeki
ceninler gibi laldir yürek
sözün çokluğu değil mesele
az sözle çok şey demektir marifet.
YAŞINI GÖSTEREN KADINLAR – KOLEKTİF
“Tartışacak, konuşacak çok şey var çünkü patriyarka, gençliğimizdekilere ek olarak, farklı ezme, sömürü biçimleriyle yaşlandığımızda da peşimizde. Kapitalizm ise yıkıcılığını daha derinden hissettiriyor, ayrımcılığı had safhada yaşatıyor bize. Tahakküm farklı biçimleriyle geliyor, şiddetin başka yüzlerini de görüyoruz 'yaşlanan' kadınlar olarak.
Yaşadıklarımızı, gözlemlerimizi değerlendirirken sorularımız çeşitlendi. Feminist bakışımız bizi, olumsuz anlamlar yüklenen yaşlılık düşüncesinden uzak tutmaya yetiyor mu? Farklı kuşaktan feministler bir aradayken yaşlı ayrımcılığı hissediyor muyuz? Genç kadınların olumlu, güçlü bir yaşlılık fikriyle yaşlanması için yaşçılık, yaş ilişkileri konusunda farkındalık yaratmak için neler yapabiliriz?”
Mektuplardan oluşan bu kitapta, feminist hareketten gelen kadınlar yaşlılık konusu üzerine söz alıyorlar. Kadınlar, kendi yaşlılıklarını ve yaşlanma deneyimlerini, yaşlılıkla ilgili korkularını, yaşlılıkla ilgili çarpıtılmış düşünceleri irdeleyip yaşlılığın feminist bir mesele olduğunu görünür kılıyorlar. Kitap, açtığı bu tartışma başlığı bağlamında ufuk açıcı bir eser niteliğinde.
KATKIDA BULUNANLAR: Zeynep Esmeray, Zekiye Karaca Boz, Zehra Çınar, Yasemin Özgün, Ülkü Özakın, Şöhret Baltaş, Şener, Sebahat Tuncel, Özgür Can sunata, Nilüfer Yılmaz, Necla Akgökçe, Nazlı Azapçı, Mehtap Doğan, Latife Demirci Kahya, İmge Meral Yaman, İdil Soyseçkin, Hülya Üstün, Hatice Erbay, Handan Koç, Gülseren Pusatlıoğlu, Gülsen Ülker, Fatma Nevin Vargün, Fatma Bayram, Evun Sevgi Okumuş, Evren Paydak, Esra Koç, Dilek Alıcıoğlu Cömert, Cevahir Özgüler, Bilgen Tümen, Beril Eyüboğlu, Aysel Kılıç, Aynur Demirdirek, Aksu Bora.
HAFTANIN KİTABI
ÖTANAZİ OKULU – MERAL ATMACA
- “Söylesene, sen hiç dokunamayacağın bir kadını sever miydin?”
- Şair haklıymış, çok ağlayan kadınlar çok güzel gülermiş.
- Bir ömür tutsak olmak mı? Yoksa sadece bir saat özgür olmak mı? ❞
- "Hayallerim vardı kucak dolusu ve yarım kalmışlıklarım vardı ömre sığmayan..."
- Bazen o mu bana geç kaldı yoksa ben mi ona geç kaldım, anlamıyorum. Sanki benden önce uğrayan kişi, ondaki tüm güzellikleri yok etmiş; bana bir enkaz bırakmış gibiydi. ❞
- ''Kadın kandan korkuyordu, adam ise kan kokuyordu. Şimdi sen söyle, böyle bir durumda kadın özleyebilir mi ölüm kokan bir adamı?''
- "Kitaplar bana yaşayamadığım her şeyi yaşatabilen tek hazineydi... Satırların üzerinde parmaklarım gezindiğinde kendimi farklı bir hayal dünyasının içinde buluyordum.."
- Parçalamak ve sevmek? İkisi nasıl bir arada oluyordu ki?❞
- ''İlk ön yargılı davranışımızda kaybetmeye başlıyoruz.''
- Anlamsız düşünceler, zihnimde birikiyordu. Yaşadıklarımın hazimetine uğramıştım, yaşayamadıklarım ise içimde ukdeydi. Ben hayatı yaşamıyordum, hayatım beni yaşıyordu. Beni yönlendiriyor, biçimlendiriyor ve bana şekil veriyordu. Ben sadece hayatın beni ne denli hoyratça yaşadığını izliyordum. Beni parçalara bölüyor, kimsesizlikle çarpıyor ve acıyla yoğurduktan sonra ortaya bir ölüm gibi çıkarıyordu. ❞
HAFTANIN YAZARI: SİNAN AKYÜZ
1972 yılında Iğdır’da dünyaya gelen yazar Sinan Akyüz, orta ve lise öğrenimini çeşitli okullarda tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olmuştur. İncir Kuşları kitabının yazarı Sinan Akyüz, yirmi üç yaşında gazeteciliğe başlayarak gazeteciliğin pek çok kademesinde görev almıştır. Ardından gazeteciliğe ara vererek Almanya’ya giden yazar Sinan Akyüz, 1996 yılında Türkiye’ye dönerek Turkuvaz Dergi Grubu’nda çalışmaya başlamıştır. Bu dönemde fotoğrafçılığa da ilgi duymaya başlayarak pek çok yayın organı için moda ve portre fotoğraflar çekmiştir.
Sinan Akyüz eserlerini roman, öykü ve deneme türlerinde kaleme almıştır. Sinan Akyüz çıkardığı kitaplarıyla okurları derinden etkilemeyi başarmıştır.
Sinan Akyüz’ün Eserleri
İncir Kuşları, Aşk Başka Evde, İki Kişilik Yalnızlık, Yatağımdaki Yabancı, Kendini Arayan Domates, Elveda Aşk, Meyra, Solgun Karanfil, Kavuşma, Şahika Feraye, Piruze – Şam’da Bir Türk Gelin, Yağmurun Gelini, Bir Evlilik Komedisi, Bana Sırtını Dönme, Aşk Günlükleri, Sevmek Zorunda Değilsin Beni, Etekli İktidar
HAFTANIN SÖZÜ
Bence kitap okumak, âşık olmaktan veya seyahat etmekten aşağı kalan bir deneyim değildir.
Jorge Luis Borges