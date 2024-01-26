Fatoş'la Kitap Dünyası

"Kitapların düşmanları insanlarınki ile aynıdır: Ateş, nem, zaman ve içindekiler." Paul Valery

Haftanın En Çok Okunan Kıbrıs Kitapları:

Öksüz Atlar Ülkesinde-Başaran Düzgün

Güçük Prens - Kıbrıs TürkçesiAntoine de Saint-Exupery

Yeni Ay Tilkisi-Metin Murat

Barış Mezarlığı (Rumca - Türkçe)-Niyazi Kızılyürek

Geçişler ve Kıbrıs-Hakan Karahasan

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Kayıp Ağaçlar Adası - Elif Şafak

Metis Ajanda 2024 - Çanak Çömlek Patladı-Kolektif

Süt ve Bal - Rupi Kaur

995 Km - Murathan Mungan

Auschwitz Kütüphanecisi - Antonio Gonzalez Iturbe



YENİ AY TİLKİSİ – METİN MURAT

Yeni Ay Tilkisi yaşanmışlıklardan örülen bir anlatı. Kıbrıs'taki İngiliz sömürge döneminin sonlarına doğru ortaya çıkan toplumlar arası çelişkilerin nasıl kök saldığını ve günümüzün gergin siyasi koşullarının hangi damarlardan beslendiğini irdeleyen bir roman var elimizde. Yakın geçmişine ışık tutmaya çalışan romanın ana karakteri, toplumsal dönüşümün köklerinin izini sürerken sosyal antropolojik katmanlarını da ortaya çıkarmaya çabalıyor. İlk romanıyla okuru selamlayan Kıbrıslı yazar Metin Murat, hayatlarını erkeksiz ya da belki de erkeklere rağmen kazanan kadınları ve toplumun dışına itilmiş, yaşamları ve özgürlükleri sadece cinselliklerini özgürce yaşamak istedikleri için risk altında bulunanları da katmış anlatısına. Levant'a özgü karşıtlıkları ve çelişkileri duru, güçlü ve akıcı üslubuyla harmanlayan Yeni Ay Tilkisi, çeşitliliği ve renkliliği açısından dünyanın en özgün coğrafyalarından birisinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan kültürel kimliğini, cesaret, öteki ve melezlik gibi kavramlar üzerinden dile getiriyor.



995 KM – MURATHAN MUNGAN

İNCİNMİŞSİN – MELİS BOZKURT



Aşkta ya da yaşantınızda incinmiş iseniz, ilk tepkiniz kalbinizi kapatmak ve: "Bir daha hiç kimsenin bunu yapmasına izin vermeyeceğim..." demek olacaktır.

Dürüstlüğe, haklılığa olan sevgisi incinmişti.

İncinmişsin dedi... Gülüşüm, oturuşum, konuşuşum, Belli efendim, besbelli Yaşamaktan soğumuşum.

İnsan her şeye incinirse iş göremez, üzerinde durmakla zaman yitirir.

"Acı," dedi sessizce, "bolca acı görüyorum gözlerinde."

+ Hiç incittiler mi seni? - Kim incitebilir ki beni?... + ... ruhunu incittiler mi?

"Onun incinemez olduğunu başından beri biliyordum." Oysaki Reagan incinebilirdi. Acı ve öfkeyi çok derinlere gömmüştü.

İncinmişsin dedi :) Psikolog adam ağzına s.çmışlar diyemiyor.

Kişisel çevremiz de gitgide artan bir hızla değişiyor. Bu kadar hızlı değişim, buna katlanamayacağını, yaşamla başa çıkmanın zor olduğunu düşünen çok sayıda insanı yıpratıyor.

Ölüm olmasa yaşamın ne anlamı olurdu tahayyül edemiyorum.

Yaşadım diyebilmek için yaşarken en az bir kere ölmek şart galiba.

HAFTANIN YAZARI: BEYZA ALKOÇ

Murathan Mungan’dan bu kez sürükleyici bir kara polisiye.Hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı ama karmaşık görünenin de sonuçta su gibi açık olduğu bir siyasi/psikolojik ortam yaratıyor Mungan. Edebiyatımızda ender rastlanan, beklenmedik bir başkahramanın peşinde, ülkenin yakın geçmişinden tanıdık gelebilecek karmaşık ağların izini sürüyor. Kimi düğümleri çözüp yeni düğümler atarken okuru da nefes nefese bir yolculuğa davet ediyor.İstanbul'un Fatih ilçesinde 15 Şubat 1996 yılında dünyaya gelen Beyza Alkoç Aydın, günümüz Türk Edebiyatının en çok okunanlar arasında bulunan eserlere sahip güçlü ve başarılı bir kalemi olan genç yazar. Pek çok kişi yazılarını okurken zamanın su gibi aktığını belirtirken pek çok kişi ise Alkoç Aydın'ın kitapları ile bambaşka dünyalara gittiğini tarif ediyor. Onu bu kadar başarıya götüren ve bu kadar çok okunmasını sağlayan ise yetenek ve çocukluğundan bu yana tecrübe kazandığı yazı yazma isteği tabi ki. Çoğu internet sitesinde ve kitap marketlerinde satışa sunulan kitapları ise en çok okunanlar arasında yer almayı başardı bile. Özellikle gençler arasında çok popüler olan ve okunan Alkoç'un sırrı ise güçlü kalemi.Eserlerini ilk başta online bir kitap platformundan yayımlayan Alkoç daha sonra basılı yayımcılık ile romanlarını kitap halinde sevenleri ile buluşturdu. Gördüğü büyük ilgi nedeni ile bugün basılı yayıncılıkta en çok okunan kitaplar arasında bulunan Alkoç kitapları büyük bir başarı ve takdiri de hak ediyor.