Gülşen de Dilber akımına dahil oldu!

Haftalardır gündemi kasıp kavuran Dilber akımına uyan şarkıcı Gülşen, konserinde hem Sincanlı Erkal'ın dizideki Gemileri Yakarım şarkısını söyledi hem de beyaz mini elbisesiyle Dilber'in pavyon dansını yaptı

Başrollerini Hazar Ergüçlü, Yılmaz Erdoğan, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan'ın paylaştığı İnci Taneleri dizisi yayınlanmadan gündeme bomba gibi düştü. Dizide Dilber'in pavyon dansı sosyal medyanın gündemine otururken akım haline geldi. Akıma uyan Gülşen de konserinde dans etti.

Dansları ve sahne kıyafetleriyle yıllardır adından söz ettiren Gülşen, önceki akşamki konserinde Dilber dansını yaptı. Sincanlı Erkal'ın dizi için uyarladığı Gemileri Yakarım şarkısını yorumlayan Gülşen, süper mini elbisesiyle de dikkatleri üzerine çekti. Şarkıcının performansı dinleyicileri ikiye böldü. Bir kısım Gülşen'in dansını ve sesini çok beğenirken bir kısım da performansını başarısız buldu.

