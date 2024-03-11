Bir Asgari Ücrete Kiralık Daire

Girne ve İskele’de kiralık ev fiyatları uçtu. Girne ve İskele’de 1+1 kiralık daire fiyatı 600 STG’den başlıyor. Söz konusu iki kentte 2+1 kiralık daire fiyatları ise 800 STG’den başlayıp 1200 STG’ye kadar çıkıyor

Türkiye ve KKTC’nin kullandığı ortak para birimi Türk Lirası'nın değer kaybını süratlendiği bugünlerde ülkemizde özellikle emlak sektöründe gerek emlak satın alınması gerekse kiralanmasında kullanılan İngiliz Sterlin’in her geçen yükselmesine karşın özellikle daire kiralarının yükselmesi dikkatlerden kaçmıyor.400 İLE 1200 STG ARASINDA KİRALIK DAİRELERHALKIN SESİ olarak ülkemizde faaliyette olan bazı emlak sitelerinden yaptığımız araştırmalara göre, şu anda kiralık daire fiyatları bölgelere göre 400 Sterlin ile 1200 Sterlin arasında değişmekte.GİRNE VE İSKELE’DE FİYATLAR ADETA UÇTUÖzellikle eşyalı dairelerin fiyatları 600 ile 1200 Sterlin arasında değişirken, bölgeler arasında ise Girne ve İskele’de fiyatların adeta uçtuğu görülüyor.Gazimağusa ve Lefkoşa bölgesinde 1+1 kiralık eşyalı daire fiyatı 300- 400 STG iken Girne ve İskele’de 600 STG’den başlamakta.Öte yandan 2+1 kiralık daire fiyatlarının ise Gazimağusa, Lefkoşa ve Gönyeli’de aylık 450 ile 800 STG arasında bulunurken, Girne ile İskele’de 800 STG’den başlamakta 1200 STG’ye kadar gitmekte.Girne ve İskele’de kiralık 3+1 daire fiyatlarının 1000 ile 1200 Sterlin arasında olduğu dikkat çekerken, özellikle Girne merkez ile İskele’de bazı lükse sitelerde 1200 STG’ye aylık kiralık daireler olduğu görülmekte.AYLIK KİRA İLE 2 DEPOZİTO VE HİZMET BEDELİ DE İSTENMEKTEBu arada birçok kiralık daire ilanında aylık kira bedeli yanında 2 depozito ile bir aylık hizmet bedeli de istenmekte. Özellikle lüks kiralık daireler için 2 depozito ve bir de hizmet bedeli isteniyor.6 AY PEŞİNATBirçok kiralık daire ilanında 1 yıllık sözleşme imzalama karşılığında 3 ile 6 aylık kira bedellerinin peşin olarak istendiği bildirilmekte.GİRNE VE İSKELE’DE EN DÜŞÜK KİRALIK DAİRE FİYATI BİR ASGARİ ÜCRETE YAKLAŞTISon günlerde dövizin yukarıya doğru tırmanışı nedeniyle 1 Sterlin’in 42 TL’ye ulaşırken, Girne ve İskele’de en düşük kiralık daire fiyatının TL bazında 1 asgari ücrete denk geldiği görülüyor.Girne ve İskele’de en düşük kiralık daire fiyatı olan 600 STG şu anki kurla TL’ye çevrildiğinde 25 BİN 200 TL’ye denk gelirken, şuan bir asgari ücret 27 bin TL.