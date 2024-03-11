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Son 20 yılın en büyük skandalı

Güney’deki manastırda ortaya çıkan skandalda, iki papazın düzenledikleri kampanyalarla halktan topladıkları 800 bin euro nakit para olan bir kasa, manastırı ziyaret eden kadın ibadetçilerle cinsel içerikli eylemlerinin kaydedildiği güvenlik kamerası görüntüleri, bağış paralarıyla Yunanistan’dan villalar ve Güney Lefkoşa’da arsalar aldıklarını gösteren belgeler ele geçirildi

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Son 20 yılın en büyük skandalı
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Rum Ortodoks Kilisesi, “son 20 yılın en büyük skandalı” olarak anılan “Osiu Avvakum Manastırı skandalı" ile sarsılıyor. 
Güney’de yayımlanan Haftalık Simerini ve diğer gazeteler skandalın Nektarios ve Profrurio isimli baş papazların cinsel içerikli videoları, kendi adlarına 800 bin euro nakit para  toplamaları, Yunanistan’dan villalar ve Lefkoşa’nın Rum kesiminde arsalar  almaları ile ilgili olduğunu yazdı. Gazeteye göre keşişler hakkındaki şikayetler iki aydır araştırılan ve 8 Mart’ta  toplanan Sen Sinod Meclisi’nde “aile içerisinde halledilmeye” çalışıldı ancak  Tamasu ve Orinis Metropoliti İseas’ın meselenin ekonomik boyutunu polise  şikayet etmesiyle skandal patladı. Habere göre Metropolit İseas Avvakum manastırını 5 Mart tarihinde kapattı.  Manastırda yapılan aramada içerisinde internet üzerinden düzenledikleri çeşitli  kampanyalarla halktan topladıkları 800 bin euro nakit para olan bir kasa,  keşişlerin manastırı ziyaret eden kadın ibadetçilerle cinsel içerikli eylemlerinin  kaydedildiği güvenlik kamerası görüntüleri, keşişlerin bağış paralarıyla  Yunanistan’dan villalar ve Lefkoşa’nın Rum kesiminden arsalar alarak kendi  adlarına kaydettiklerini gösteren belgeler ele geçirildi. Rum yönetiminin konuya el atmakta aciz kalmakla suçlandığı kaydedilen habere  göre Rum Polis Basın Sözcüsü Hristos Andreu Başsavcılığın, harekete geçmek  için Sen Sinod Meclisi’nin iznini beklediğini, Rum Sözcü Yardımcısı Yannis Andoniu ise Kilise’nin işlerine ancak “zaruri durumlarda” müdahale ettiklerini  söyledi.     
 
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