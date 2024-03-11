Rum Ortodoks Kilisesi, “son 20 yılın en büyük skandalı” olarak anılan “Osiu Avvakum Manastırı skandalı" ile sarsılıyor.
Güney’de yayımlanan Haftalık Simerini ve diğer gazeteler skandalın Nektarios ve Profrurio isimli baş papazların cinsel içerikli videoları, kendi adlarına 800 bin euro nakit para
toplamaları, Yunanistan’dan villalar ve Lefkoşa’nın Rum kesiminde arsalar
almaları ile ilgili olduğunu yazdı.
Gazeteye göre keşişler hakkındaki şikayetler iki aydır araştırılan ve 8 Mart’ta
toplanan Sen Sinod Meclisi’nde “aile içerisinde halledilmeye” çalışıldı ancak
Tamasu ve Orinis Metropoliti İseas’ın meselenin ekonomik boyutunu polise
şikayet etmesiyle skandal patladı.
Habere göre Metropolit İseas Avvakum manastırını 5 Mart tarihinde kapattı.
Manastırda yapılan aramada içerisinde internet üzerinden düzenledikleri çeşitli
kampanyalarla halktan topladıkları 800 bin euro nakit para olan bir kasa,
keşişlerin manastırı ziyaret eden kadın ibadetçilerle cinsel içerikli eylemlerinin
kaydedildiği güvenlik kamerası görüntüleri, keşişlerin bağış paralarıyla
Yunanistan’dan villalar ve Lefkoşa’nın Rum kesiminden arsalar alarak kendi
adlarına kaydettiklerini gösteren belgeler ele geçirildi.
Rum yönetiminin konuya el atmakta aciz kalmakla suçlandığı kaydedilen habere
göre Rum Polis Basın Sözcüsü Hristos Andreu Başsavcılığın, harekete geçmek
için Sen Sinod Meclisi’nin iznini beklediğini, Rum Sözcü Yardımcısı Yannis Andoniu ise Kilise’nin işlerine ancak “zaruri durumlarda” müdahale ettiklerini
söyledi.
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