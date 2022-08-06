Yeni Audi Q6 İki farklı motor seçeneği ile geldi







SAIC Audi, Çin'de kapıyı yeni bir Q6 ile çalıyor. Otomobil üreticisi, Asya ülkesindeki müşterilere hatırı sayılır derecede teknoloji ve lüks özellikler sunan yeni Q6'yı piyasaya sürdü. Yeni Q6, dikey hava girişleriyle desteklenen sekizgen bir ızgaraya sahip olarak geliyor. Aydınlatma ünitelerinin, hali hazırda geliştirilmekte olan Audi Q6 E-Tron'dan farklı olduğu da gözümüze çarpmadı değil.

Audi, yeni Q6'yı sunarken iki motor seçeneği getiriyor. Birincisi, 2.0 litrelik dört silindirli, diğer ise 2.5 litrelik altı silindirli olarak karşımıza çıkıyor. İlk olarak bahsettiğimiz motor, 263 beygir gücü ve 400 Nm tork üretiyor. Daha büyük olan ikinci motor ise, 297 beygir gücü ve 500 Nm tork üretiyor ki bu da üç sıralı SUV'nin 0'dan 100 km/sa hızlanmasını 7.3 saniyede yapmasını sağlıyor.

Burada gördüğümüz güzellik, aynı zamanda Audi'nin dördüncü nesil EA888 2.0T motora sahip Çin'deki ilk modeli olarak kayıtlara geçiyor. Audi, Quattro dört tekerlekten çekiş sistemini bu modelde standart olarak sunuyor. Bunun yanında Q6'nun, uyarlanabilir bir dinamik süspansiyon sistemi ile sunulduğunu da belirtelim. Burada gördüğümüz Q6, tam 5.1 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde ve 1.7 metre yüksekliğinde geliyor. Ayrıca araç, 2.9 metrelik bir uzun aks aralığına sahip olarak karşımıza çıkıyor.

İç mekana geldiğimizde, 31.2 santimetrelik bir sanal kokpit ve 25.6 santimetrelik bir bilgi-eğlence ekranı bizi karşılıyor. Audi'nin akıllı park yardımı, tam hızlı uyarlanabilir seyir ve diğer sürücü yardımı özelliklerini içinde barındıran Audi AI Pro teknolojisi ile geliyor.

